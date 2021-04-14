台積電台南廠因施工斷電 台電：新迴路緊急上線供電

南科廠商施工不慎損壞台電地下電纜，造成台積電斷電，台電表示，原本因應台積電擴廠，已新建新的電迴路，受到工程損及影響，本來周六要啟用的新迴路，緊急在今天先上線，預計5點前應可恢復供電，受損線路正搶修中，可能明天才能修復。

台電嘉南供電區營業處副處長鄭凱中表示，受影響而斷電的包括台積電與三福氣體，台積電有不斷電系統，應該不致影響產線，園區內多家廠商因電壓驟降跳脫，而有千分之一秒的壓降，但馬上就恢復。

台電表示，這也是南科成立以來首度發生的意外，過去大多是因閃電等天候因素造成的瞬間壓降。

台電表示，因應台積電擴廠，有準備另一個迴路，原本周六才要上線使用，現在臨時測試，但需要逐漸緩慢加壓，目前已完成測試，大約5點供電。

台積電南科P14廠今上午11點06分傳出跳電，初步調查，疑南科某廠商辦理廠區新建工程時，於廠區內進行直井施打地鉚施設作業，不慎誤損台電電力管線，造成線路跳脫，台電已調派承攬商與機具材料搶修。

目台積電僅14BP7以緊急發電機因應廠區用電，估計至少有10家廠商壓降，是否衝擊正常作業，持續釐清中。

據知，除了台積電南科P14廠一度跳電，群創、聯電、瀚宇、康寧、南茂等大廠，都有壓降情事，目前園區供電已經正常，詳細損失仍待進一步釐清。