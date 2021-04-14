年輕人更習慣網購 MIC建議零售業皆須發展線上通路

資策會產業情報研究所（MIC）進行2020年網購消費者調查，已有52.9%的台灣消費者目前線上線下的購物頻率各半，18-25歲族群的網購比率更接近六成。觀測消費者網購行為，多數消費者仍習慣於純電商平台上網購，不過隨著疫情加速線上購物蓬勃發展，將近三成消費者在網購時，會優先選擇實體零售網購通路，市場具發展潛力。

資策會MIC產業分析師陳冠文預期，未來線上通路的競爭局勢只會更激烈，不只實體零售業者，品牌業者、外送業者都是潛在競爭者，面對後疫情時代，四大類型實體零售業者，包含百貨商場/購物中心、連鎖便利商店、超市/量販與專賣店，皆須發展線上通路，特別是把握「線下為主，線上為輔」大原則，以店面優勢作為基礎，發展線上線下相互導流、店內互動獲取新會員、以門市作快速出貨前置倉，或取退換貨處等策略，提升全通路的銷售、行銷、會員管理能力。

另外，MIC建議，在D2C（Direct-to-Consumer）趨勢之下，家居、3C與服務等品牌業者也應積極布局數位轉型，建立自身的線上通路。

調查發現，69%台灣消費者已習慣網購一般零售商品，如日常用品、生鮮雜貨、冷凍食品等，且最大宗購物管道為實體零售網購通路（35.9%），超越純電商平台（27.8%）與第三方外送平台（5.3%）。資策會MIC表示，36-65歲族群更傾向使用實體零售網購通路購買日用雜貨，而18-35歲年輕族群透過第三方外送平台購買比率約10%，有高達85.6%民眾曾使用過非熟食外送服務，顯示非熟食外送市場商機可期。

調查消費者對於電商購物節的參與度，資策會MIC表示，已有超過七成消費者參與過購物節，其中雙11仍是消費者最大購物季，特別是實體零售與品牌業者都參與的情況下，約六成消費者表示最常參加「雙11」，其他依序為雙12（19%）、99購物節（16.6%）、黑色星期五購物節（9.6%）與618購物節（6.8%）。最能打動消費者的前五大網購促銷手段，依序為免運費（68.3%）、買一送一（64.4%）、打半價（54.3%）、第二件免費（38.4%）與消費滿額優惠（31.7%）。