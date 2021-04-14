亞太電信攜手元太科技及英研 推出彩色電子紙看板系統

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

亞太電信（3682）致力推動智慧生活，今（14）日宣布攜手全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）、及英研智能移動推出先進彩色電子紙看板系統(Advanced Color ePaper Display System，E Ink GalleryTM)，領先業界率先導入大眾運輸領域，佈局綠色運輸，首波與桃園國際機場排班計程車自律委員會合作，於桃園機場第二航廈導入，提供防疫計程車隊宣導防疫資訊使用，打造永續性的智慧城市。

亞太電信表示，該看板主要應用於公眾運輸場域的告示牌、公共顯示廣告看板，提供可移動及變換式的電子紙設備服務，相較傳統印刷式紙張看板，不僅更環保，還可自由調配輪播時間及訊息內容，提升資訊投放靈活度、大眾綠色運輸的營運效率及更美觀的視覺體驗。

此外亞太電信也指出，因應5G及數位化趨勢，加速數位轉型的浪潮，看板應用也趨向智慧化。亞太電信很榮幸與元太科技及英研智能合作，運用其多年累積豐沛的資通訊系統整合實力，跨入彩色電子看板系統領域，未來將持續擴大應用範疇，於捷運、機場及車站等公眾運輸場域及金融、流通、製造業等相關領域導入，善用電信服務業核心優勢，拓展創新應用，打造智慧城市，落實永續發展。

亞太電信 桃園機場 電子紙

延伸閱讀

友達 將秀ALED顯屏技術

這群白沙屯媽祖志工超熱血 文創多還製作大型T霸看板

不要在平交道做這些事！網友看告示牌笑了：奧運選手都辦不到

亞太電信數位門市推4G月租299元不限速吃到飽限時方案！辦門號送1年份衛生紙

相關新聞

台積電南科停電波及3萬片晶圓 預估損失10億元以內

台積電南科P14廠今天受停電影響，業界預估台積電有3萬片晶圓受影響，損失金額在10億元以內。

台積南科廠停電 台電說明原因了

台積電南科晶圓14 P7廠驚傳停電，台電表示，針對台南科學園區傳出壓降，今日上午11時06分南科變電所旁某科技公司於廠區...

台積南科廠驚傳停電至少10家廠商壓降 原因在這

台積電南科P14廠今天上午11點06分傳出跳電，據知，初步調查，疑南科某廠商辦理廠區新建工程時，於廠區內進行直井施打地鉚...

台積電南科14廠傳停電 各廠壓降因應

晶圓大廠台積電位於南科14廠，今天中午傳出停電，據知，疑因台電供電端跳電引起，在台電搶修後電力雖已回復，但也影響各廠壓降...

台積南科廠停電 台積電偕同台電搶修中

台積電位於南科的晶圓14 P7廠今日因南科超高壓變電所電纜異常致使廠區停電，廠內同仁無安全疑慮亦無人員疏散，目前已靠柴油...

台積電南科廠跳電 台電動員30多人搶修

台積電南科晶圓14 P7廠傳出停電，產業界關注，台電表示，已與用戶協調同意由另一系統先行轉供，下午4點起全面復電，正加壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。