亞太電信攜手元太科技及英研 推出彩色電子紙看板系統

亞太電信（3682）致力推動智慧生活，今（14）日宣布攜手全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）、及英研智能移動推出先進彩色電子紙看板系統(Advanced Color ePaper Display System，E Ink GalleryTM)，領先業界率先導入大眾運輸領域，佈局綠色運輸，首波與桃園國際機場排班計程車自律委員會合作，於桃園機場第二航廈導入，提供防疫計程車隊宣導防疫資訊使用，打造永續性的智慧城市。

亞太電信表示，該看板主要應用於公眾運輸場域的告示牌、公共顯示廣告看板，提供可移動及變換式的電子紙設備服務，相較傳統印刷式紙張看板，不僅更環保，還可自由調配輪播時間及訊息內容，提升資訊投放靈活度、大眾綠色運輸的營運效率及更美觀的視覺體驗。

此外亞太電信也指出，因應5G及數位化趨勢，加速數位轉型的浪潮，看板應用也趨向智慧化。亞太電信很榮幸與元太科技及英研智能合作，運用其多年累積豐沛的資通訊系統整合實力，跨入彩色電子看板系統領域，未來將持續擴大應用範疇，於捷運、機場及車站等公眾運輸場域及金融、流通、製造業等相關領域導入，善用電信服務業核心優勢，拓展創新應用，打造智慧城市，落實永續發展。