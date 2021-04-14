啟碁南科廠工程挖斷台電161KV電纜 C區廠電力壓降

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

台積電（2330）南科14B P7今（14）日停電事故，是因為啟碁（6285）南科廠建廠工程挖斷台電161KV電纜，造成台積電14B P7停電，南科C區廠商約十家電力壓降，波及週邊群創（3481）、彩晶等南科廠商壓降。

南科管理局表示，南科園區於今天上午11:06分，因園區廠商辦理廠區新建工程，於廠區內進行直井施打地鉚施設作業，不慎誤損台電電力管線，造成線路跳脫，目前台電已調派承攬商與機具材料進行搶修。

南科科管局指出，此次壓降事故影響台南園區台積電等廠商，目前除台積電公司14BP7以緊急發電機因應廠區用電外，其餘廠商正常供電，機台復機中。

另外，園區廠區新建工程現場已停工，台電公司預計今天下午4-5時恢復台積電公司14BP7供電。

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