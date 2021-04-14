中華精測探針卡躍升至全球第11名 多元佈局再進擊

全球半導體測試介面領導廠商中華精測（6510）在探針卡市場全球排名躍升至第11名，VLSI最新全球半導體探針卡排名調查報告顯示，精測由前一年度的第18名躍升至第11名，精測連續兩年排名大躍進，顯現已在手機晶片探針卡市場站穩腳步，為能持續擴大市場發展，精測今(2021)年探針卡產品多元佈局，本季最新推出自製探針NS50系列成功獲電視晶片之晶圓測試，為未來成長添薪火。

2021年隨著各國陸續恢復5G建設、應用於智慧型手機、筆記型電腦之5G晶片相繼推出高、中、低階不同版本之晶片，帶動5G相關智慧裝置滲透率持續提升，也為精測今年應用於ASIC、AP、RF、PMIC等5G相關晶片之探針卡帶來成長動能。

此外，5G廣連結特性，在滲透率提升後亦帶動周邊相關科技產品規格升級，其中影像顯示及記憶體儲存等相關終端應用商機已逐步浮現。為因應市場需求，精測本季度正式推出微間距50 um(微米)之NS50探針卡系列產品，該系列探針卡可降低類比及數位訊號同時測試時的干擾，並滿足高速訊號測試需求，一次完成類比、數位、低速、高速訊號測試，以減少測試次數，提升測試效率，甫獲電視晶片測試之用，未來將持續朝向快閃記憶體控制晶片(Flash Controller)、觸控面板感應晶片(TDDI)、LCD驅動晶片等微間距之晶圓測試市場發展。

精測為追求長期穩健成長、降低單一市場風險、擴大探針卡產品發展，積極展開全球佈局，亦順應MEMS探針卡成為半導體測試之主流探針針種，精測志於全球半導體探針卡排名持續向上晉升。