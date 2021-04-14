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台積南科廠停電 台電說明原因了

聯合報 / 記者黃有容／即時報導
台積電南科廠區傳出上午傳出停電各界關注初步調查，疑南科某廠商辦理廠區新建工程時不慎誤損台電電力管線闖禍。 記者謝進盛／攝影
台積電南科廠區傳出上午傳出停電各界關注初步調查，疑南科某廠商辦理廠區新建工程時不慎誤損台電電力管線闖禍。 記者謝進盛／攝影

台積電南科晶圓14 P7廠驚傳停電，台電表示，針對台南科學園區傳出壓降，今日上午11時06分南科變電所旁某科技公司於廠區地鉚施工作業時，不慎誤損台電161kV地下電纜，導致南科-三福線線路跳脫，並造成台南科學園區C區降壓。

台電說明，台電隨即連繫用戶關心供電狀況，已與用戶協調同意由另一系統先行轉供，預計於16：00時前可復電。針對受損電纜部分，台電亦持續全力維修，預計可於明日下午5時前搶修完成。

台積電稍早前指出，位於南科的晶圓14 P7廠今日因南科超高壓變電所電纜異常致使廠區停電，廠內同仁無安全疑慮亦無人員疏散，目前已靠柴油發電機供電並與台電合作以全力恢復正常供電。實際影響待恢復正常供電後釐清。

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