明年iPhone升級至4,800萬像素 郭明錤：大立光領先受惠

天風國際證券分析師郭明錤今（14）日最新報告預測，明年下半年新iPhone將有4個機型，其中高階6.7吋、6.1吋機型的廣角相機，將升級至4,800萬像素，包括影像感測器 (CIS)、鏡頭與CCM的平均銷售價格將顯著提升；他強調，因市場對鏡頭行業的前景預期最低，投資價值浮現，大立光（3008）可望成為領先受益廠商。

郭明錤表示，預測明年新iPhone將有4個機型，分別是高階6.7吋與6.1吋，及較低階的6.7吋與6.1吋，其中高階兩款機型相機將顯著升級至4,800萬像素，且相機可支援8k影像錄製，他認為，規格升級將顯著提升相機效能，且有利蘋果推廣AR/MR。

郭明錤指出，如果跟iPhone 12比較，估算4,800萬像素相機的CIS、鏡頭與CCM 的平均銷售單價可望分別顯著增加約90~110%、50~70%與50~70%；目前與蘋果開發4,800萬像素的供應商分別是Sony (CIS)、大立光 (鏡頭) 與LG Innotek(CCM)。

郭明錤認為，明年下半年新iPhone可望重啟高階鏡頭升級週期，大立光具設計及產能優勢，將成為領先受益廠商；郭明錤預期，大立光VCM業務將自明年開始顯著成長，VCM與鏡頭業務垂直整合將成為大立光的競爭優勢。

郭明錤說，大立光營運動能從去年第3季起減緩，主要是受到美國對華為祭出禁令的影響，預計這個負面影響將可在今年第3季結束，展望今年下半年，預估在蘋果訂單比重顯著增加下，大立光營收與利潤將呈現年成長。