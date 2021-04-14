搶攻精準醫療市場 友達將展出柔性X光感測器

友達（2409）今（14）日宣布，將於Touch Taiwan展出多項自TFT技術延伸的尖端感測技術，如分別運用非晶矽（a-Si）、低溫多晶矽（LTPS）TFT製程開發的高解析X光感測器，以及適用於移動式X光機設備的可撓式X光感測器。全系列尖端感測技術首度亮相，提供高客製化彈性，滿足多元場域的應用需求。

新型輕量防摔X光感測器 高品質成像實踐精準醫療

友達強化醫療應用布局，結合TFT製造優勢投入X光感測器產品開發，本次推出柔性X光感測器，具輕量化與耐摔落特性，可大幅提升產品耐用度，極適合移動式X光機設備。未來可望取代目前以玻璃為主的感測器，進而催生曲面型X光應用，使用於電腦斷層、工業用管狀物檢測等用途。

友達長17吋寬17吋X光顯示器採用非晶矽（a-Si）製程，具有100微米極小像素尺寸及4302 x 4302超高解析影像，提供更大顯示面積與更好的影像品質，並協助醫生針對病兆更精準的診斷。傳統胸腔、骨科等X光靜態照射之外，隨著血液、口腔等動態與3D造影需求增加，友達推出長6吋寬6吋X光顯示器，採低溫多晶矽（LTPS）TFT製程，擁有更高刷新率與更低的影像電子雜訊，並對於需要拍攝多張的動態圖像，提供X光低劑量的解決方案。

以顯示技術為核心 尖端感測技術搶攻場域經濟

除了豐富的新技術應用展示，友達資深協理吳仰恩也將於4月21日在2021智慧顯示創新應用論壇針對「感測技術與應用」主題進行演說，分享友達從顯示技術出發，以新一代感測技術進軍應用場域，成就人機介面更緊密的連結。

友達長期推動產學合作、力促學用接軌，今年也參與協辦Touch Taiwan展的I-Zone全國創新智慧顯示專區，邀集國內產學研等單位參與展出，發表深具原創性的智慧顯示材料、元件、系統等專案。得獎者不僅將榮獲友達贊助的發明獎獎金，亦有機會贏得企業暑期實習機會，及早投入產業生態圈，將創新構想化為可能。