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友達最大LTPS TFT超薄型指紋感測模組 首度亮相

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達全球首款採用Flexible Ultra-LTPS技術的可撓式塑料NFC標籤，特別適用於智慧型食品及藥品包裝，以作為防偽之用。 友達／提供
友達全球首款採用Flexible Ultra-LTPS技術的可撓式塑料NFC標籤，特別適用於智慧型食品及藥品包裝，以作為防偽之用。 友達／提供

5G及AIoT技術驅動各式創新場域應用發展，使人機介面更加多元及智慧化。友達（2409）作為光電解決方案的領導廠商，憑藉多年來深厚的顯示技術，下周將於Touch Taiwan展出多項自TFT技術延伸的尖端感測技術，包括：在指紋掃描感測方面，全球最高像素密度1000ppi TFT光學指紋感測器、唯一與OLED面板整合的大感應面積LTPS TFT超薄型光學式指紋感測模組，以及整合指紋辨識、觸控、顯示三合一IC的LCD面板。

友達並推出，適用於零售場域電子設備的新型NFC訊號感測器、可撓式塑料NFC標籤。全系列尖端感測技術首度亮相，提供高客製化彈性，滿足多元場域的應用需求。

先進NFC感測技術　行動支付與智慧零售新利器

現有POS、KIOSK等電子設備的支付感應器通常與螢幕分開，不僅占空間且需透過不同介面接收支付訊號和傳遞資訊。友達運用特殊CIAA（Circuits in Active Area）技術可將感測元件嵌到面板後，將螢幕整合為近距離無線通訊（NFC）訊號感測器，感測距離可達4公分，並已通過EMV3.0 L1安全支付測試。未來搭載此新型NFC感測器的電子設備便可透過螢幕傳達訊息，同時感應支付訊號，運用單一介面完成消費者與店家系統的雙向溝通。

此外，友達推出全球首款採用Flexible Ultra-LTPS技術產出的可撓式塑料NFC標籤，使用自TFT技術延伸的大面積製程，不僅在設備成本與玻璃利用率具優勢，標籤的可撓式特性特別適用於智慧型食品及藥品包裝，可有效防止仿冒品。此外，也可用於交通票券或遊戲卡牌，使用者透過手機感應其中NFC標籤，便可輕易讀取票券及活動資訊等內容。

超高像素密度TFT指紋掃描感測器　結合心跳偵測身分驗證更嚴謹

因應金流安全控管日趨嚴格，透過單指指紋進行身分驗證已不敷所需，友達本次展出全球唯一整合於OLED面板下感應面積達2.9吋的LTPS TFT光學式超薄型指紋感測模組，以及6.4吋指紋辨識、觸控、顯示三合一LCD面板，採用內嵌式觸控技術及三合一整合型IC，並突破現行面板在整合CMOS影像感測器架構上的限制，提供高達50毫米x 50毫米大客製化感測面積。兩款技術皆支援多指指紋辨識，特別適用於金融交易，提高生物辨識的安全性。此外，友達將展出全球最高像素密度1000ppi TFT光學指紋感測器，即使新生兒細緻的指紋也可清晰辨識，並可透過手指脈搏造成的細微灰階變化偵測心跳，讓身分驗證更精確，安全防偽等級大幅提升。

友達結合指紋辨識、觸控、顯示的三合一LCD面板提供50毫米x 50毫米的大感測面積，多指指紋辨識特別適用金融交易，大幅提升安全性。友達／提供
友達結合指紋辨識、觸控、顯示的三合一LCD面板提供50毫米x 50毫米的大感測面積，多指指紋辨識特別適用金融交易，大幅提升安全性。友達／提供

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