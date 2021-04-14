元太攜手亞太電信 推出先進彩色電子紙看板系統

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（14）日宣布，與亞太電信（3682）及英研智能移動攜手合作，推出先進彩色電子紙看板系統（Advanced Color ePaper Display System，E Ink Gallery™），可運用於公共顯示廣告看板應用，並與桃園國際機場排班計程車自律委員會合作，已導入桃園機場二航廈，做為防疫計程車隊宣導防疫資訊使用。

先進彩色電子紙看板系統採用全彩電子紙顯示技術，透過青色、洋紅、黃色、白色等四種彩色電子墨水粒子，運用電壓控制、動態地進行顆粒組合和混色、實現全色域的彩色電子紙技術，顯示有如印刷海報的視覺效果。由於電子紙具備雙穩態的省電特性，彩色電子紙看板不須使用固定電源，只要以電池即可長時間維運，並能方便彈性的依據廣告宣傳需求移動裝置位置，這項產品亦榮獲2021台灣精品獎金質獎殊榮。

由英研智能打造的先進彩色電子紙看板系統運用E Ink Gallery™顯示技術，同時採用及整合由元太所開發之電子紙時序控制晶片T1000、彩色電子紙驅動波形軟體（Waveform），結合英研智能在ARM晶片平台上精湛的軟硬體技術， 只要以手機與電子紙看板系統連線對接，即可由手機上傳圖片，更換電子紙看板顯示畫面，使先進彩色電子紙看板系統非常方便於終端用戶使用，取代經常人工更換紙張訊息的人力，動態輪播畫面更可提升廣告宣傳效果。

亞太電信（3682）以「智慧生活」作為品牌願景，布局創新應用，此次合作案中，主要扮演系統整合商角色，提供後端客製化電子紙設備，針對公眾運輸場域的傳統人龍告示牌、桌上立牌等，提供可移動及變換式的電子紙設備，讓客戶可自由調配輪播時間及訊息內容，有效大量取代舊有的印刷式紙張告示，提高資訊投放靈活度、緊急資訊佈達速度及市容美觀，未來將導入不同公眾運輸場域，如捷運、機場及車站等，協助機關或企業客戶（金融、流通及製造業）打造完整端到端高品質的服務，並達到宣導防疫資訊、節能減碳及提升使整體營運效率的目的。