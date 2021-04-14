超微發表新品主攻遊戲市場 台積電受惠

處理器大廠美商超微（AMD）今（14）日宣布推出搭載Radeon顯示核心的AMD Ryzen 5000 G系列桌上型處理器。這款處理器採用台積電7奈米製程，法人預期，當產品熱銷，台積電同受其惠；只是目前產能滿載，搶產能仍是個大晶片場的重頭戲。

超微的AMD Ryzen 5000 G系列桌上處理器採用Zen 3架構、7奈米製程、以及搭載在晶片上的顯示核心，主打遊戲市場，期待提供獨特的功能組合，讓玩家與內容創作者能以前所未有的速度完成更多任務。

由於超微今年第一季的中央處理器和繪圖處理器出貨量已被ODM/OEM廠預訂一空，並擴大在台積電7奈米投片量，已成為台積電7奈米製程最大客戶。

超微執行長蘇姿丰（Lisa Su）曾在這款新品發表會上強調：「我們愛遊戲。」她說，不論是從桌機、家用遊戲主機還是雲端遊戲，都有超微的影子，她認為「遊戲是始於AMD （Gaming begains with AMD）。」