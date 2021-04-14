Touch Taiwan 2021跨域整合 全面升級21日登場

睽違一年，2021 Touch Taiwan系列展 將攜手於4月21至23日於台北南港展覽館一館四樓強勢回歸 (線上展覽將於4月19至28日開放參觀)，今年展覽除了原有的「智慧顯示」、「智慧製造」能量基礎，也導入「先進設備」、「工業材料」、「新創學研」等全新主題，透過五大主題串連上、中、下游完整產業鏈，今年共吸引來自國內外296家廠商參展，總展示攤位數量800個，預計將吸引超過3萬名參觀者共襄盛舉，為台灣上半年度規模最大、最具指標性之國際電子製造產業盛會！

「Touch Taiwan 2.0」五大主題虛實並行，百種智慧應用解決方案迎接後疫情時代，今年展覽以「SMART 100+解決方案」作號召，以建生態、擴場域、創商機為主軸，邀請廠商共同展現技術成果，於展覽現場集結超過100種具有競爭力的解決方案，領域涵蓋從智慧醫療、智慧零售、智慧移動、智慧育樂、智慧物流到智慧製造，為產業打造一個完整的跨領域交流平台，協助廠商轉型和升級。

今年除了面板雙虎友達、群創將在Touch Taiwan 大放異彩之外，還包括元太、康寧、默克、GIS、明基材、誠美材等重量級廠商展示最新產品與應用。同時展覽也與電機電子工業同業公會、照明燈具輸出業同業公會、模具工業同業公會等多家產業公協會合作，新增了包括「化合物半導體主題館」、「Mini / Micro LED主題館」、「循環經濟主題館」、「智慧製造主題館」、「工業材料主題館「及「新創學研主題館」等主題館，提供參觀者一個完整的跨領域應用平台，讓今年展會更拭目以待。同時，為打破傳統參觀限制，並結合今年主打的虛實整合應用概念，展會與同期論壇將採實體、線上同步進行，線上展覽將於4月19日至28日開放參觀，持續將智慧顯示及台灣電子製造產業實力推向國際舞台。

此外，經濟部工業局積極落實行政院「台灣顯示科技與應用行動計畫」之推動方向，將於4月21日上午的展覽開幕典禮中，正式成立「經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟」(Smart Display Industrial Alliance, SDIA)，未來針對我國智慧顯示產業極具發展應用潛力的智慧醫療、智慧零售、智慧移動及智慧育樂四大應用場域中，鏈結面板、零組件、軟體、系統整合與服務應用，強化跨產業、跨單位、跨領域的產官學研之資源及能量的合作，創造臺灣在智慧顯示科技嶄新的國際競力。為宣傳我國廠商跨域整合以及創新研發之實力，經濟部工業局亦於展覽期間透過設立「經濟部工業局智慧顯示生活館」，展示國內智慧零售、智慧醫療、智慧育樂及智慧移動四大場域中的系統整合與技術能量，以智慧顯示生活應用情境，展示20家廠商、法人或學界單位發展智慧醫療、智慧零售、智慧移動、智慧育樂應用之系統整合與技術能量，期盼透過跨域的合作聯盟及溝通機制，達到解決方案、場域應用與情境整合輸出之產業推動目標，展現我國優秀的智慧顯示跨域整合能量，增加我國智慧顯示產業應用科技之國際能見度。

今年仍受關注的「Micro & Mini LED專區」，將有眾多廠商首度亮相，其中包括今年才成立的富采控股、錼創、漢民、達運、宏齊、VEECO、梭特、騰輝Zymergen、Kulicke & Soffa等多家廠商將展示最新產品、應用及解決方案，可見台灣在Micro LED未來發展技術扮演相當重要的角色。

「智慧製造主題專區」結合智慧製造解決方案業者、系統整合、軟硬體與資安服務廠商，參展廠商包括盟立、東佑達、台灣三豐、皮托以及首度參展的東捷、漢錸、施耐德、所羅門、士林電機及新漢智能等多家重量級廠商共同打造智慧製造交流與媒合展示服務平台，現場也提供B2B商機媒合洽談服務，在展會中為提供最直接的商業合作機會。

另外，政府推動「半導體先進製造中心」、「亞洲高階製造中心」，電子設備也扮演重要角色，今年新增的「先進設備專區」集結了志聖、均豪、均華、大量、帆宣、亞智及首度參展的倍福和晶彩科技等多家廠商，共同展現半導體和顯示器產業未來的競爭力，其中「化合物半導體主題館」也邀請到首度參展的中華精測、穩晟、杜益、新磊、信通、佳總等10家廠商，提供高附加價值之技術應用與解決方案。「工業材料主題專區」廠商包括長興材料、大東樹脂、富鑫奈米、日澤、尚偉、力方、光令材料、光采光電、優鈦及德淵等眾多台灣材料廠商，預計將打造上半年最強的工業材料專業平台，「循環經濟主題館」則邀請到友達、群創、光洋科、明碁材、永光化學等7家廠商展示循環經濟概念及推動方向。「新創學研主題專區」則是跨足數位轉型、精準醫療、智慧工廠、智慧城市、智慧零售等五大領域，由38家新創廠商帶來最新技術，展示超過50個解決方案，提供新創公司與潛在合作夥伴一個完整的交流機會，建構合作生態系，創造新商機，同期舉辦「智慧顯示創新應用論壇」、「國際Micro/Mini LED Display高峰論壇」及「智慧顯示生活與科技應用論壇」考量疫情關係，部分場次將改採線上及實體同步進行；今年「智慧顯示創新應用論壇」主軸以顯示產業的跨界與創新: 新技術、新應用、新商業模式，呼應未來在 5G 的開通下，包括自駕車、物聯網、8K 影像傳輸、AI 運算等，都可因 5G 開通而更進一步發展，三天的論壇將從技術開發到終端應用的各種角度來洞悉整體市場脈動，提供所有與會人員因應未來發展與挑戰的嶄新思維；其中Keynote場次邀請到友達、群創、元太、台灣應用材料、Google、生策會、Faurecia Clarion Electronics瀚笙科技、COHERENT 及工研院電光所等重量級講師前來分享智慧顯示應用趨勢及新世代顯示創新應用技術。