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世芯：不排除實施庫藏股 今年業績仍要成長二成以上

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

特殊應用（ASIC）設計服務廠商世芯（3661）近期受客戶飛騰遭美方政策箝制相關消息影響，股價已連續三天跌停，該公司於今（13）日召開法說會，強調即使之後沒有飛騰相關業績，今年營收仍能至少成長二成，獲利也可望持續增加。同時，該公司表示，不排除未來適時實施庫藏股。

世芯8日收盤價為902元，在飛騰相關負面消息傳出後，9日股價重摔跌停，當日成交量只有648張，12日持續吞下第二根跌停板，成交量更是只有95張。今日該公司收在跌停價658元，成交量放大到577張，但高掛賣單仍超過1.2萬張。

飛騰是世芯去年業績占比最大的客戶，去年所占業績比重約為39％，世芯不諱言，若之後飛騰相關業務消失，對其今年的營收影響約25％。

去年世芯營收與獲利雙創歷史新高，即使有飛騰負面消息衝擊，但該公司對於今年營收與獲利成長依然持正向看法。

世芯指出，飛騰有保證其晶片並沒有用於軍事用途，但所有相關生產計畫，目前都已擱置。而該公司除了持續供貨給第2大客戶，在後續幾個月內，將會努力以其他在等待的客戶案件，遞補飛騰所空出的委託設計（NRE）業務空間，至於量產收入方面，確實在短時間內比較難以全部替代補上。

另一方面，世芯提到，今年在AI晶片方面，來自北美與歐洲客戶的貢獻可望大量增加。

世芯 營收

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