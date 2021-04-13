宏碁三小金雞法說齊發 展示集團成長新動能
宏碁集團旗下小金雞群法說會齊發，預計於明（14）日登場，包含智聯服務（6751）、專攻資安的安碁資訊（6690）、展碁國際 （6776）這三隻小金雞均受邀參加元大證券舉辦法人說明會，向外界展示小金雞群站穩腳步的態勢，以及未來營運展望。
宏碁旗下創新的3C專業通路代理商展碁國際（6776），3月31日才剛以承銷價25元掛牌上市，後市展望也備受關注。
此外，宏碁第一隻海外事業小金雞以3C電子產品代理售後產品維修服務業務為主的子公司海柏特，預計今年第4季在台公開發行，希望順利於明年第2季興櫃掛牌後，再申請上櫃。
宏碁也表示，旗下五家上市、上櫃、興櫃子公司皆已分別公布2021第一季自結營收。其他新事業引擎發展更加蓬勃，例如海柏特公司第一季營收年增37.9%；智慧城市相關解決方案也陸續開花結果，智慧路邊停車系統再奪台南標案、智慧水務系統在全台各地推展，建碁之電動車充電樁持續拓展美國市場；在智慧醫療的領域，宏碁智醫的進展亦相當出色。
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