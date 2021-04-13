宏碁三小金雞法說齊發 展示集團成長新動能

擁有「護國神山」之稱的台積電，是許多求職者擠破頭都想進去上班的公司，不過，繼先前一名畢業於清大的高材生入職3個月後選擇離職，日前又有一名在台積電工作4個月的網友也決定離開公司，並揭開內部真實的職場文化，以及給予想進台積電的新人6點建議！

2021-04-13 10:42