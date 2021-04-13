辛耘未來展望樂觀 執行長：今年將是歷來最好的一年

半導體設備與晶圓再生大廠辛耘（3583）今（13）日參加證交所法說會，該公司執行長許明棋樂觀預期，今年將是歷年來最好的一年。

今年半導體產業鏈需求火熱，辛耘身為產業鏈的一環，看好兩岸晶圓再生今明年同步啟動擴產及建廠計畫，目標成為全球12吋再生晶圓最大廠商。

由於產業需求成長，辛耘同步啟動擴產。其中，台灣的12吋晶圓再生目前由原本的月產能12萬片，目前已增至月產能13萬片，6月之後將增至14萬片，明年再增2萬片。

辛耘同時看好中國市場對晶圓再生的需求將建新廠，預計今年5至6月間可跟客戶測試及驗證，年底希望開出5到6萬片產能，第一階段產能規畫10萬片，預期明年中填滿。

辛耘的大陸廠最大產能規畫為每月40萬片，若加上台灣產能，將有機會成為全球最大的12吋再生晶圓廠。

辛耘主要有自製設備、晶圓再生、設備代理等三大業務。從去年業績來看，設備代理占營收58%，毛利率低於平均值40%；自製設備、晶圓再生製造業務占整體收比重2%，毛利率則高於平均。

辛耘今年第一季業績營收9.56億元，年增51.81%； 2020年全年營收35.8億元，年減9.35%，在產品組合優化下，毛利率40.67%，比上年增加5.62個百分點，稅後純益約3.05億元，年減5.34%，每股稅後純益為3.8元。