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量子機器學習有望成AI產業新推手 開啟後摩爾時代戰局

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

由於摩爾定律（Moore's Law）即將觸及物理極限，使得過去基於傳統運算資源所發展的古典機器學習（Classical Machine Learning；CML）面臨運算效能瓶頸，目前產學界已將量子運算視為當前可行解方，量子機器學習（Quantum Machine Learning；QML）趨勢應運而生。DIGITIMES Research分析師陳辰妃認為，如同過去GPU將AI產業推進至深度學習階段，量子處理器（Quantum Processor Unit；QPU）與QML技術有望成為AI新進展的關鍵推手。

目前量子運算發展目標並非取代傳統運算，而是讓量子運算在傳統電腦運算基礎上進行更有效率的合作。QML的發展亦同，是將CML無法處理的複雜部分交付量子運算來進行。量子軟體將朝系統架構底層抽象化（abstraction）方向發展，讓開發者不需顧慮量子電腦實際運行狀況，以吸引熟悉CML開發流程的開發者進入量子運算領域。

IBM、Google、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）等量子運算技術軟硬體供應業者已相繼投入QML資源布局，訴求降低CML開發者進入QML的使用門檻，並藉QML建立量子生態版圖，同時延續主導科技發展的地位。

DIGITIMES Research認為，縱使量子運算領域仍處於發展初期，然主要科技大廠皆已推出具體QML項目來宣示加入量子運算產業競爭，顯見量子運算已由實驗室正式進入商業領域，QML有望成為推動AI產業升級的重要推手。

機器學習 微軟 亞馬遜

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