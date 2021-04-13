宏碁資訊獲微軟授權經銷 瞄準疫情後行動辦公室商機

AEB宏碁資訊（6811）近日成為微軟Surface Hub 授權經銷商。疫情衝擊下企業為維持營運效能並確保資訊安全，加速邁向數位轉型已是顯學，不論是企業或是個人商務，無不積極佈署未來辦公室解決方案。宏碁資訊為台灣唯一具備微軟CSP、LSP與AE MSP三重認證資格的雲端公司，以全球技術水準，提供企業未來辦公室解決方案，在Teams雲端辦公室的運用平台加上微軟互動白板Surface Hub，企業將可擁有從雲端到地端，具高移動性與靈活且安全的團隊遠距會議協作解決方案。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，2020的疫情危機也是數位轉型的契機，身為微軟年度的傑出雲端夥伴，我們積極在微軟生產力工具上加值賦能。此次也成功取得Surface Hub授權經銷商商資格，更完整的支持企業去建構未來移動辦公室所需的應變方案和一站式的落地服務，不論團隊在辦公室或任何地方，都能讓員工使用熟悉的辦公室工具，作業效能不中斷。

運用 Surface Hub 2S 系列裝置、Microsoft Teams 認證的會議平台和商務用互動白板 Surface Hub 2S，可將團隊聚集在一起，隨處進行團隊工作。Surface Hub 2S的高規格的硬體配置，擁有4K+ 解析度螢幕及4K鏡頭和90度的視角，大幅改善過往中大型視訊會議中的現場死角，同時遠端麥克風可直接收音，讓會議參與者都能掌握簡報發言者流暢的影音，同時檔案也能隨時分享。網路連線支援有線網路與WiFi連線，確保會議穩定不斷線。

宏碁資訊為宏碁集團在資訊服務產業重要策略布局，以「C3A+P」作為協助企業數位轉型的成長動能，包含：Cloud Service （雲端服務）、Application （產品加值與應用開發）、Appliance （邊緣運算載具）、AIoT （智慧物聯網） 及Platform as a Service （平台即服務），整合全球最佳實務解決方案，於人工智慧、大數據、 VR/AR/MR等技術應用領域，提供從顧問諮詢、產品加值整合、應用系統開發建置、維運等專業服務。