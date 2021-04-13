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世芯股價重挫 謝金河: 台IC設計產業陷入地緣政治漩渦

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

世芯-KY（3661）因客戶飛騰遭美國列入實體清單，股價遭拖累連3天跌停深鎖；財信傳媒董事長謝金河今（13）日表示，今年股價飆漲的IC設計族群最近出現不少風浪，尤其是很大的營收比重來自中國的公司，災情最嚴重的首推世芯，他認為「台灣的IC設計產業陷入地緣政治漩渦！」。

謝金河今日在臉書上以「台灣的IC設計產業陷入地緣政治漩渦！」為題發文，他表示，除了世芯股價連跌好幾根停板之外，華碩旗下子公司祥碩股價從2,140跌到1,215元，慘跌43%，還有不少IC設計公司的跌幅也都不輕，造成這次股價下跌最大的變數來自美國的壓力。

謝金河進一步說明世芯跌停的背景，他指出，美中貿易戰開打，很多企業界大老都跳出來說，兩隻大象打架，台灣不要選邊站，不少半導體設計業者，則是在這個夾縫中大發利市，包括世芯從29.25元大漲到1,000元；金麗科從19元漲到615元。

謝金河說，「拜登政府上台，大家以為美中關係不會再出現像川普時代的對撞，結果，現在看來美國在晶片對中國更加堅壁清野，美國政府對中國國防軍工產業的制裁更進一步」，他表示，「美國最近對七家企業列入清單，其中包括與世芯往來密切的飛騰信息科技，這是世芯股價跌停的背景」。

謝金河強調，美國政府全面圍堵中國，卻發現最大破口在台灣，美方列出清單，要求台灣檢調及資本市場主管機關不可以睜眼閉眼，包括人才挖角、技術竊密等，台灣都要積極面對。

謝金河表示，「國內相關單位已針對拿了政府科專補助，又把技術賣給對岸的人及企業展開清查，未來這個衝擊會逐漸加大，也會對資本市場股價帶來巨大衝擊」，謝金河認為，「這是個長期效應，千萬不要心存僥倖！」。

世芯 謝金河

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