台灣團隊戴夫寇爾揚名資安界！奪下駭客大師頭銜
資安議題與資安產業在近幾年是全球焦點。全球白帽駭客最高殿堂「Pwn2Own 漏洞研究競賽」上周結束，來自台灣的攻擊型資安公司 DEVCORE（戴夫寇爾）傳捷報，為台灣奪下有史以來第一座冠軍獎盃，贏得駭客大師（Master of Pwn）頭銜。
Pwn2Own 競賽為 Zero Day Initiative（ZDI）漏洞懸賞計畫所舉辦的年度盛事，為世界最著名、獎金最豐厚的駭客競賽，年年邀請世界級頂尖白帽駭客共同挖掘各種大型企業的零時差漏洞，是白帽駭客實力競賽的最高殿堂。 2021年包括Apple、Google、Microsoft、VMware 等國際企業都參與盛會，希望藉頂尖駭客齊聚一堂之際發現零時差漏洞，強化自家產品及服務的資訊安全。
DEVCORE 是世界級攻擊型資安公司，2020年底領先全球發現、通報兩個 Microsoft Exchange 伺服器漏洞。研究團隊在2021 Pwn2Own 競賽中再次針對 Microsoft Exchange 伺服器深入鑽研，串聯兩個新挖掘的漏洞（包含「認證繞過漏洞」和「本地權限提升漏洞」）成為在 Microsoft Exchange伺服器上無須驗證的遠端代碼執行（RCE）漏洞。DEVCORE 研究團隊為該組（Server Category）唯一得到完整分數的參賽團隊，且以單一參賽項目獲得 20 分滿分的積分，拿到約20萬美元（約合新台幣 600 萬元）的冠軍獎金，成為首個獲得 Pwn2Own 冠軍殊榮的台灣隊伍。
DEVCORE 首席資安研究員暨研究組組長蔡政達表示，在Pwn2Own競賽中為台灣爭光，世界也能看見台灣資安研究的能量，為完善全球資安體系盡一份力。
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