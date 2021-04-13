世芯法說會 坦言飛騰事件對今年營運目標衝擊約25%

由於大客戶飛騰遭美國列入實體清單，世芯-KY（3661）預估，若飛騰營收歸零，對今年營收目標的影響大約是25%。

為了向外界說明受飛騰影響的情況，世芯今（13）日下午2點半舉行線上法說會，雖然現場登入不易，但據流出的法說會資料顯示，飛騰事件對世芯影響確實很大。

據資料顯示，今年飛騰對世芯營收貢獻約39%，世芯預估，如果今年飛騰的營收歸零，將影響2021年營收目標約25%，但該公司仍期待今年營收年增率優於去年水準。

世芯對今年營收續增的期待，來自於其他客戶。世芯指出，受到，主要是來自三、四個月內等待名單上其他NRE專案客戶的需求。

不過，這次受飛騰事件衝擊最大的是產品出貨部分，世芯坦言，受到出口管制規則（Export AdministrationRegulation ，EAR）或BIS影響的成品出貨，短期難以恢復。

世芯主要供應飛騰PC與伺服器用CPU產品的ASIC設計服務，不過日前美國商務部將飛騰等7家大陸企業與機構列入實體清單，而飛騰是世芯最大客戶，負面消息導致世芯股價連吞三根跌停，今日股價收在658元，排隊待賣張數仍達1.2萬張。

法人原看好世芯今年業績可望成長2至3成，持續創下歷史新高，沒想到突然遭遇飛騰事件的變數。法人認為，世芯原本第二季到第四季在台積電投片量大約有1萬片，出貨給飛騰的數量最高可能有4,000片，使用7奈米製程，若這些產品的流向有所疑慮，台積電應該會挪給聯發科、超微（AMD）等其他客戶使用。