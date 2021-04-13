遠距照護利器 華碩、英特爾聯手推智慧醫療行動車

新冠肺炎全球大流行以來，醫療產業持續增強醫護人員對抗疫情能力，行動遠距醫療方案更是發展重點。華碩（2357）、英特爾、VSee率先與台北市立聯合醫院合作，共同推進智慧行動醫療計畫，打造更高效安全的遠距醫療解決方案。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區表示，「智慧醫療行動車，可協助醫療人員不進入隔離病房為病患診斷照護，還能讓家屬與病患視訊聯繫，降低感染風險，並可部署在偏遠低區，供醫師遠端診斷，無需親自到院看診。」

華碩資深全球副總裁許祐嘉指出，「無論從全球抗疫或產業發展角度來看，遠距醫療是一項重要趨勢。華碩智慧醫療行動車將為醫療專業人員在醫療場域和遠距環境提供安全、高效的強大支助。」

英特爾執行副總裁暨業務、行銷和公關事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示，「此次攜手不僅為過去三十年來英特爾與華碩成功合作再添新頁，亦很高興看見大家在這充滿挑戰的時刻團結，幫助更多需要的人。」

智慧醫療行動車配備華碩醫用電腦、網路通訊設備、長效電池，並以觸控式螢幕取代鍵盤，防止細菌藏匿滋生、更易消毒。高解析度鏡頭可從遠端操控，擷取不同角度影像，協助醫師診斷，再加上支援Wi-Fi、藍牙和RFID等通訊標準及眾多I/O介面，可與多種醫療裝置相容，使用更便利。

華碩以深厚科技實力，打造智慧醫療行動車，內建英特爾的Core™處理器硬體架構整合AES技術，保護病患隱私個資，搭配VSee的SaaS雲平台強大功能，可讓不同地區的醫師同時進行線上諮詢，病患家屬亦可參與看診過程，診療結束後，資料將自動上傳雲端，並可與醫院內部資訊系統整合，更即時便利。華碩也期盼將此成功經驗複製到更多地區，強化社區照護完整性、提升醫療服務品質。