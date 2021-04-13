台灣應材文藝季2021漫光講座 啟動聲光美學新世界

藝術與科技的融合，為生活創造無限可能，激發流行文化、音樂展演與科技資訊產業更多想像與亮點。2021年應材文藝季全新企劃，以「漫光」為主題，公益講座進一步倡議「科技藝術」，邀請6位當代藝術家，提供視覺與聽覺兼具的「當代展演、電子音樂與虛擬實境 （VR）視界」系列講座。

持續舉辦20年的文藝季講座，今年攜手致力新媒體藝術教育推廣的台北當代藝術館，讓科技藝術走入生活與校園，將自4月15日起陸續於新竹、台中、台南舉辦7場系列講座，提供年輕世代數位思維、設計思考能力，進而透過人文觀點思辨科技議題。

應用材料公司台灣區總裁余定陸表示：「藝術帶給我們超越界限的想像力，更能匯聚來自不同背景、想法的群眾。擁有科技創新靈魂的應用材料公司，同時關懷人文，我們長期挹注文藝季，擴展主題多元風貌。今年邀請的藝術家，擅長運用科技跨界創新，不僅和應材致力實現先進晶片與顯示器技術的理念相同，也呼應企業願景：實現更好未來。」

首發的「當代展演講座」於4月揭開序幕，由台北當代藝術館館長駱麗真領銜主持，引薦長期從事科技藝術創作的新銳藝術家──姚仲涵、葉彥伯、陳怡潔，呈現「光藝術」在沉浸式聲光展演、電子造景與大型光雕藝術中的跨域合作與數位思維，帶領觀眾從生活中各種驚喜出發，打造真實的幻影世界，體現光美學創造的雋永共感價值。

5月強打「樂工前行，探索當代電子音樂」，由音樂創作者林強現身說法，分享不斷「向前行」的偶像歌手轉型之路，從大螢幕電影配樂，到充滿實驗精神的電音跨界藝術合作──故宮形象廣告、雲門舞作音樂、VR電影配樂等，不斷迎接各種新媒體合作的挑戰，邀請觀眾一起探索「在地傳統」與「科技極限」，發掘當代電音多元樣貌，傾聽前衛電音傳達傳統文化的現代意義。

壓軸登場的「在VR的世界裡，發現新世界」，由新媒體藝術家黃心健以20多年投身科技革新的創作經驗，帶領大家進入VR虛擬實境360度的全新審美視野。黃心健《郭雪湖：望鄉三態》VR作品，讓觀眾走入台灣畫家《南街殷賑》畫作，親臨1930年代大稻埕熱鬧喧嘩的日常；最新力作VR電影《失身記》，觀眾得以突破身體框架限制，沉浸於超現實時空中。講座現場將開放體驗VR作品，感受藝術家運用科技全新詮釋心中的奇幻之旅。

七場公益免費講座，均需事先網路報名，請上活動通。更多活動詳情，請專注台灣應用材料文藝季臉書粉絲專頁。