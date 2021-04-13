友達攜手錼創 秀新技術搶Micro LED商機

友達（2409）攜手錼創，全球最高像素密度正圓形Micro LED顯示器，將於4月21日至23日在台北南港展覽館舉辦的Touch Taiwan 2021智慧顯示展覽會首度亮相。

Micro LED創新技術應用至人車溝通與居家娛樂 突破顯示型態與效能

看好Micro LED具有高亮度、高對比、廣色域、反應速度快與高信賴性等優點，友達以不斷精進的巨量轉移製程技術，結合深耕多年的自發光主動矩陣式（Active Matrix）低溫多晶矽（LTPS）背板製程與驅動電路設計，展示一系列車載顯示器應用。

友達12.1吋169PPI Micro LED顯示器，為單片式Micro LED顯示器，採用色轉換技術，具有高耐候性與高穩定性，加上LED高亮度，即使在陽光下，仍能滿足駕駛對於行車安全資訊的可視性，應用情境為車用儀錶板或是中控台顯示器。

去年發表的9.4吋228PPI柔性Micro LED顯示器，為全球首發、最大單片式柔性Micro LED顯示器，採用RGB三色LED，擁有同級尺寸最高解析度，色域達NTSC 120%，以雙面板雙曲率拼接成S形CID展示。

今年更是與錼創攜手合作，首次展出1.39吋全球最高像素密度338PPI正圓形Micro LED顯示器，可搭配中控台作為電子旋鈕應用，獨特的異形切割技術，能提供車廠客製化的解決方案，適合針對不同車用座艙儀表作多樣化設計，提升駕駛操作的直覺和安全性。

正圓形Micro LED顯示器模組，亦可提供行動穿戴裝置使用，其高達338PPI像素密度、超廣視角及可高亮度顯示的表現，大幅擴大了行動穿戴裝置的使用情境。無論是靜態或動態的活動、豔陽天或雪地中，Micro LED均能清晰顯示資訊，大幅提升使用者的視覺體驗。

現場同時展示友達與全球家電巨擘合作的Micro LED 顯示器，採用獨家主動矩陣式，搭配LTPS製程玻璃載板技術，以及微米等級三色LED光源，實現超細膩畫素絕美色彩及精準亮度。其模組化設計突破現有電視框架，可配合裝設空間拼接專屬的Micro LED 顯示器，顛覆使用者對於頂級居家視聽體驗的想像。