十銓潘朵拉RGB硬碟及創作者記憶體 獲德國紅點設計大獎

十銓科技（4967）T-FORCE TREASURE觸控外接式RGB固態硬碟及T-CREATE創作者記憶體，雙雙抱回2021德國紅點設計大獎。

全球記憶體品牌十銓科技產品屢獲知名國際設計競賽獎項的認可，今年開春即榮獲2021德國紅點設計大獎肯定，十銓電競品牌T-FORCE以潘朵拉移動RGB固態硬碟（TREASURE TOUCH External RGB SSD）榮獲2021 RED DOT設計大獎，日前推出的創作者品牌T-CREATE也以T-CREATE記憶體系列獲得殊榮，再度證明十銓科技強勢的設計創意及研發實力。

德國RED DOT紅點設計獎，是與德國iF、日本GOOD DESIGN、美國IDEA齊名的四大設計獎之一，在設計界受到國際的高度重視，素有設計界奧斯卡獎美稱，今年2021德國紅點設計獎參賽件數較以往更高，吸引全球共計7,800件作品報名參加，而潘朵拉移動RGB固盤及創作者系列記憶體更各自代表十銓科技旗下的電競及創作者品牌，一同躍上國際設計殿堂並奪得大獎。

潘朵拉移動RGB固態硬碟（TREASURE TOUCH External RGB SSD）採用金屬髮絲紋加工，特殊的表面處理能有效減少指紋殘留，輕觸表面即可自由開啟、關閉及切換調整RGB燈效，使玩家們在不同的遊戲平台，打造自己的電競風格。

此外，針對創作者們推出的T-CREATE DDR4記憶體，擁經典美學的外觀設計，同時具備高穩定性、高效能及大容量的主要特色，目前具有開創者（CLASSIC）、引領者（EXPERT）系列，十銓科技也即將推出成就者（MASTER）系列來滿足創作者全方位之升級需求。