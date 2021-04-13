東捷資訊攜手研華 助艾訊導入智慧製造

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（13）日宣布，將與工業電腦大廠研華（2395）合作，共同為研華轉投資工業電腦廠艾訊（3088）進行工廠製造執行系統（MES）導入及企業戰情室建置，升級智慧製造應用。

東捷資訊去年稅後純益達6,578萬元，年增8.9%，創下歷史新高。到了今年，東捷資訊營運持續增溫，日前公告3月營收8,767.5萬元，月增2.3%、年增49.72%；第1季累計營收達4.98億元，季增31.47%、年增16.74%，為上櫃以來單季新高。

東捷資訊行銷長康俊彥表示，由於東捷資訊出身東元集團，對於製造業所需的各種解決方案導入擁有深厚底蘊；近年集團也持續邁向智慧製造，尤其產線自動化、智慧化有效替補疫情期間的人力空缺。對於本次合作，除了結合東元集團在製造領域的能量，還有研華在工廠硬體端的實力，能共同幫助艾訊導入智慧製造。

研華iFactory Solution協理林世彰認為，東元從自身開始進行數位轉型，由內部團隊積極開發與自主升級，是製造業數位轉型的標竿企業；東捷資訊也因此在智慧製造領域，不僅擁有其他業者難以匹敵的產業know-how，更是業界少見具有完整實戰經驗的團隊。

除了針對大廠的智慧製造轉型，東捷資訊近期也因應中小企業受限於資源與資金有限，需要兼具成本效益的轉型方案，推出自行研發的工業APP「維修保養I.APP」。製造業內的中小企業可以用較低廉的價格，快速安裝布署、實現資訊化管理，讓工廠具備即時應變能力，避免設備故障造成停工，提升生產效率與品質。