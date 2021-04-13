世芯線上法說會登入不易 各界哀號

受到大客戶飛騰遭美國列入實體清單衝擊，世芯-KY（3661）股價今（13）日再吞第3根跌停，下午2點半的法說會不知是否受到人氣爆棚影響，不僅初期無法連線，好不容易連上線也隨即額滿，更令外界好奇世芯對外說明的營運狀況。

世芯主要供應飛騰PC與伺服器用CPU產品的ASIC設計服務，不過日前美國商務部將飛騰等7家大陸企業與機構列入實體清單，而飛騰是世芯最大客戶，負面消息導致世芯股價連番重挫，今日再吞一根跌停股價收在658元，成交量577張，排隊待賣張數仍達1.2萬張。

法人原看好世芯今年業績可望成長2至3成，持續創下歷史新高，沒想到突然遭遇飛騰事件的變數，後續仍待觀察。世芯預定今日下午2點半召開線上法說會，對外說明飛騰事件的影響及後續因應措施。但不知是否受到搶聽人數太多影響，接近2點半時，系統就開始難以登入，2點32分左右雖可登入，卻宣告額滿。

自從大客戶飛騰遭到美國列入實體清單的負面消息傳出後，世芯股價由902元急挫至658元，短短3個交易日跌掉244元，跌幅高達27%。

法人認為，世芯原本第二季到第四季在台積電投片量大約有1萬片，出貨給飛騰的數量最高可能有4,000片，使用7奈米製程，若這些產品的流向有所疑慮，台積電應該會挪給聯發科、超微（AMD）等其他客戶使用。