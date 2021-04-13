快訊

最新梅雨指標圖出爐！ 鄭明典：降雨有曙光

輕斷食、生酮飲食助抗癌？權威期刊《科學》有初步答案

桃太郎愛華碩 3月居日本第三大NB品牌商

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

華碩（2357）筆電產品在日本銷售創佳績，3月市占率超越蘋果、躍居日本第3大NB品牌廠。華碩今（13）日股價平盤遊走，近期股價高檔震盪整理。

日本IT相關調查公司BCN 8日公布統計數據(彙整日本全國家電量販店、網路商店的實際銷售量數據)指出，因居家辦公、線上教學等新需求強勁，提振日本筆電銷售暢旺，2021年3月日本筆電銷售量較去年同月大增34.0%、增幅較前一個月(2021年2月、成長10.7%)呈現大幅擴大。

就廠商別情況觀察，Lenovo旗下的NEC品牌以22.0%的銷售市占率位居首位，富士通排第2、市占率約15%；台灣的華碩銷售創佳績，銷售市占率自前一個月份的約11%，揚升至約13%，以些微差距超越蘋果、躍居第3位。蘋果市占率也為約13%、排第4。

華碩營收也表現不俗，3月集團營收為459億元，年增74%，3月品牌營收為431億元，年增85%。第1季集團營收為1162億元，年增64%，第1季品牌營收為1081億元，年增72%。市場期待其首季的獲利表現。

華碩表示，對PC市場需求持正面觀點及積極成長策略。2021年第1季，華碩電競電腦及商用電腦的營收年增率超過100%，消費型電腦的營收年增率近50%，板卡的營收年增率近70%，全產品線的營運強勢成長，優於公司及法人的預期。

營收 華碩 日本

延伸閱讀

日本大阪COVID-19病例激增 單日逾千例再創新高

日本夏季保養吹「甘草」風！口罩肌新救星，肌膚更穩定

日本政府拍板福島核廢水排入海 目標2年後實施

商業興觀點／日本健康產業商機大

相關新聞

進台積電4個月秒走人！他揭6點「殘酷職場文化」：排擠新人是真的…

擁有「護國神山」之稱的台積電，是許多求職者擠破頭都想進去上班的公司，不過，繼先前一名畢業於清大的高材生入職3個月後選擇離職，日前又有一名在台積電工作4個月的網友也決定離開公司，並揭開內部真實的職場文化，以及給予想進台積電的新人6點建議！

白宮半導體峰會 劉德音: 台積美國5奈米廠 有信心成功

台積電董事長劉德音親自與會白宮半導體視訊峰會，劉德音會後表示，在亞利桑那州周鳳凰城興建的5奈米先進晶圓廠，將是美國史上...

台灣半導體業難以取代的優勢是「這個」 專家曝三星搶才招數

從車用晶片缺貨潮引發的一連串效應，台灣半導體業證明自己在全球舉足輕重的地位，DIGITIMES總經理暨電子時報社長黃欽勇更在2021年4月10日的《老謝看世界》節目中，解析台灣半導體產業難以取代的優勢，並提出想保持優勢應該有哪些作為。

半導體峰會 搶車用晶片角力場

美國拜登政府官員十二日將針對全球半導體供應嚴重受限問題，聽取企業主管的意見，期能找出解決方案，以緩解這個使全球汽車製造商...

美晶片峰會 恐變搶貨大會

美國拜登政府官員12日將針對全球半導體供應嚴重受限問題，召開「晶片峰會」，並且邀請台積電、英特爾、通用汽車等19家晶片與...

美擬抵制新疆太陽能 台廠受惠

美國為抵制新疆血汗勞動，繼新疆棉之後，擬再出重拳制裁當地太陽能業。新疆是全球太陽能關鍵原料多晶矽生產重鎮，當地產量高達全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。