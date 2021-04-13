桃太郎愛華碩 3月居日本第三大NB品牌商

華碩（2357）筆電產品在日本銷售創佳績，3月市占率超越蘋果、躍居日本第3大NB品牌廠。華碩今（13）日股價平盤遊走，近期股價高檔震盪整理。

日本IT相關調查公司BCN 8日公布統計數據(彙整日本全國家電量販店、網路商店的實際銷售量數據)指出，因居家辦公、線上教學等新需求強勁，提振日本筆電銷售暢旺，2021年3月日本筆電銷售量較去年同月大增34.0%、增幅較前一個月(2021年2月、成長10.7%)呈現大幅擴大。

就廠商別情況觀察，Lenovo旗下的NEC品牌以22.0%的銷售市占率位居首位，富士通排第2、市占率約15%；台灣的華碩銷售創佳績，銷售市占率自前一個月份的約11%，揚升至約13%，以些微差距超越蘋果、躍居第3位。蘋果市占率也為約13%、排第4。

華碩營收也表現不俗，3月集團營收為459億元，年增74%，3月品牌營收為431億元，年增85%。第1季集團營收為1162億元，年增64%，第1季品牌營收為1081億元，年增72%。市場期待其首季的獲利表現。

華碩表示，對PC市場需求持正面觀點及積極成長策略。2021年第1季，華碩電競電腦及商用電腦的營收年增率超過100%，消費型電腦的營收年增率近50%，板卡的營收年增率近70%，全產品線的營運強勢成長，優於公司及法人的預期。