上銀「水手計畫」 協助隴鈦、伯鑫等4廠推動智慧製造

在經濟部工業局水五金及手工具產業領航計畫支持下，上銀科技（2049）推動的「水手計畫」今(13)日舉行成果展示，計有隴鈦銅器、勝泰衞材、伯鑫工具、銳泰精密等四家水五金及手工具廠商受惠，陸續打造智慧製造典範工廠及轉型升級。

台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)今日舉辦「智慧製造標竿企業參訪活動」，上述四家廠商全入列，首站到隴鈦銅器參訪，由隴鈦銅器董事長吳佾達與台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一主持，上銀董事長卓文恒也到場見證。

經濟部工業局指出，智慧製造為大勢所趨，進入後疫情時代，面對供應鏈重組和少量多樣的生產需求，全球產業開始朝自動化、在地生產的方向布局，數位轉型的重要性不言而喻。

但工廠設備要變身智慧機台，動輒花費數百、甚至數千萬元，高昂成本對中小企業是一大挑戰，而且智慧製造對中小企業來說仍是未知領域，擔心失敗風險，因而裹足不前。

經濟部工業局推動「水五金及手工具產業領航計畫」，藉由傳動控制與系統科技大廠上銀科技扮演系統整合角色，希望驅動國內3K產業升級轉型，建立傳統金屬加工產業智慧製造的典範。

這次結合國內產學研的智慧機械能量，初步協助隴鈦、勝泰、伯鑫及銳泰等四家公司，以MES(製造執行系統)管控設備即時資訊、生產數據、生產排程， 並運用智慧機器人進行上下料、研磨拋光等作業，建置高彈性智慧生產線。

另外，也同步從經營文化及人才培養兩方面著手改善，成功打造水五金/手工具智慧製造典範工廠，帶動國內傳統3K產業踏出升級轉型第一步。

卓文恒表示，上銀配合「水手計畫」，初估至少超出計畫經費3,000萬元，無非希望除了水五金、手工具之外，對其它產業也能起示範作用。他強調，只要大家有決心，絶對有能力完成智慧製造與工業4.0的目標。

絲國一表示，台灣智慧自動化與機器人協會以加速建構智慧自動化與機器人發展環境，提升產業產值，擴大產業規模為使命，希望協助更多台灣業者投入智慧製造產線。

協會此次承接工業局的專案，可提供會員與學員相互學習與觀摩參訪的機會，相信這四家廠商的案例可提供學員很好的參考，運用在工作中，進而提升台灣整體的產業競爭力。

總部設在彰化全興工業區的隴鈦銅器成立於1980年，是專業生產衛浴、廚房、商用、OEM水龍頭及給水銅器的公司，產品主要外銷北美市場，去年營業額約10億元，今年目標看增二成。

吳佾達表示，隴鈦三年來陸續投入3億元，透過水手計畫重新審視水龍頭的生產製程，導入智慧機械相關技術，建構智慧製造產線， 實現彈性自動化，改善生產週期和良率。更重要的是藉由這個過程，提升人員素質、技術和研發能力， 逐步將原本在海外以人力為主的生產線移回台灣。