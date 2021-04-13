IC、面板供應緊缺 三星傳高層來台固料

今（13）日市場傳出，三星電子影像顯示事業部總裁韓宗熙日前帶領多位高層快閃來台，拜訪聯發科（2454）、聯詠（3034）及友達（2409）等供應商，以確保IC及面板等電視原物料供應正常。

三星計畫今年電視出貨量要達到5,000萬台，持續穩居全球電視品牌龍頭；不過要達到今年的出貨目標，穩定的IC及面板供應將是關鍵。

尤其在面板方面，三星旗下的三星顯示（SDC）近年逐步關閉LCD面板產線，目前雖仍有一座專供集團品牌使用的8.5代廠還在營運中，預期到今年第4季才會正式關閉，年產量約有400~500萬片；不過近期缺料情況嚴重，面板零組件供應鏈著眼於鞏固長期客戶，讓即將在今年底關廠的SDC更難以取得材料，影響實際面板產出，讓主要供應商之一的友達更顯重要。

不過對於該項市場傳聞，友達今日未對此回應。