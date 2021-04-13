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白宮半導體峰會 劉德音: 台積美國5奈米廠 有信心成功

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
台積電董事長劉德音。記者季相儒／攝影
台積電董事長劉德音。記者季相儒／攝影

台積電董事長劉德音親自與會白宮半導體視訊峰會，劉德音會後表示，在亞利桑那州周鳳凰城興建的5奈米先進晶圓廠，將是美國史上最大的國外直接投資案，有信心在與美國政府跨黨派合作下，將會成功。

美國白宮今日於美國時間12日召開半導體線上峰會，討論強化半導體科技供應鏈及全球半導體短缺問題，會議由白宮國安顧問蘇利文、白宮經濟顧問狄斯與商務部長雷蒙多共同主持，並邀請包括台積電、英特爾、美光、三星、福特、通用汽車等 18 家企業執行長與會。

劉德音參加峰會後回應表示，國外直接投資能強化經濟競爭力，創造在地就業機會，提升個人收入，進一步拓寬經濟發展，助力當地公司成長並支持創新。

劉德音並說，台積電有信心，在亞利桑那州鳳凰城將興建的5奈米先進晶圓廠計畫，也是美國史上最大的國外直接投資案之一，在與美國政府跨黨派的合作下將會成功。

台積電亞利桑那州新廠將採用5奈米製程技術，預計斥資約120億美元，規劃月產能2萬片，訂今年動工、2024年量產，成為台積電在美國的第二個生產基地。

台積電 半導體

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