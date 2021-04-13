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評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

台灣大率先通過官方驗證 5G涵蓋率達陣

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台灣大哥大（3045）今（13）日宣布取得國家通訊傳播委員會(NCC)5G高速基地台電波人口涵蓋率超過50%認證，為國內首家5G涵蓋率通過官方驗證的電信業者。台灣大去年底即超標建設6000座「真5G」3.5GHz高速基站，並於六都精華區達到約80%涵蓋，目前全台5G訊務涵蓋率已進逼七成，佈建速度與涵蓋率均已達國際領先水準。

台灣大表示，詃公司5G開台以用戶數快速成長，上個月已突破60萬大關，台灣大哥大總經理林之晨表示，在5G開台時，台灣大即設定以「業界最佳整體5G上網體驗」為目標，我們深信，5G的整體體驗以覆蓋為主、高速為輔。因此開台以來，我們是最積極佈建的業者，5G涵蓋持續領先。

林之晨也表示，在5G產品銷售組合設計上，推出包括「5G好速成双」系列、首創綁約48個月5G旗艦機零元帶走、momo幣月月送的「5G mo幣多」專案等。台灣大5G用戶數穩健成長、滲透率領先業界，證明整體體驗才是用戶真正的5G需求。接下來，我們將持續致力讓更多用戶、在更多區域，享受台灣大平穩流暢的整體5G體驗，以加速5G在台灣的普及。

台灣大5G於去年7月開台，年底人口涵蓋率已逾50%，今年再通過主管機關NCC嚴謹的查核檢驗。放眼國際發展經驗，台灣大的5G佈建與國際頂尖業者同步，例如全球首家5G電信商南韓SK電訊，以8個月時間達50%涵蓋。其他如德國電信則是去年7月5G商轉週年之際，宣布人口涵蓋過半；澳洲龍頭電信Telstra於2018年底啟動5G服務，今年1月宣布涵蓋率50%達標；西班牙於2019年6月開通5G網路，為商轉前段班，第一大西班牙電信於2020年9月提供5G服務，年底全國涵蓋率75%。

5G 台灣大哥大 西班牙

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