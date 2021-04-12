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台積電董事長劉德音親自參加白宮半導體峰會

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
台積電董事長劉德音。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
台積電董事長劉德音。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

台積電今日表示，台積電董事長劉德音將會代表台積電，出席由白宮預定美國時間即稍後台灣凌晨舉行的半導體峰會。

白宮半導體峰會，將邀集全球19家相關企業高層，討論如何強化半導體供應鏈、解決晶片荒問題。會議將由白宮國安顧問蘇利文、白宮經濟顧問狄斯與商務部長雷蒙多共同主持。

根據白宮提供的名單，預定與會的企業除台積電外，還包括三星、恩智浦（NXP）、英特爾、美光、格芯、SkyWater Technology等半導體業者，以及美國三大車廠通用、福特和Stellantis，外加卡車製造商帕卡（PACCAR）、汽車零組件供應商Piston、和柴油引擎開發商康明斯（Cummins），軟、硬體製造代表戴爾、惠普與字母公司（Alphabet）也都來了，電信業以AT&T為代表，連醫療器材公司美敦力（Medtronic）和軍用品與雷達製造商諾格（Northrop Grumman）也在受邀之列。

由於很多國家都相繼興起建立自主晶圓製造計畫，且認為這波晶片缺貨是過度依賴台灣。

對此劉德音稍早向媒體澄清，半導體晶片短缺與晶圓廠所在地點無關，主要是疫情導致供應鏈庫存堆積、美中貿易戰等不確定因素導致重複下單，及疫情加速數位轉型三大因素影響，預料他也會趁白宮半導體峰會，向白宮重要幕僚 說明。

台積電 白宮 半導體

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