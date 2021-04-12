電商、5G雙引擎發威 台灣大3月獲利暴衝

台灣大（3045）去年失去蟬聯八年的電信每股獲利王，今年前2月獲利也輸給新任獲利王中華電信（2412），不過3月受惠電商跟5G兩成長引擎，台灣大獲利爆衝，單月稅後純益12億元，較2月稅後純益7.7億元成長55.8%，單月每股稅後純益0.43元。

台灣大3月份自結合併營收117.3億元，營業利益12.2億元，稅後純益為12億元，每股稅後純益0.43元，累計第1既合併營收353.1億元，營業利益36.4億元，稅後純益為28.3億元，每股稅後純益為1.01元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，3月份台灣大旗下電商、5G兩大成長引擎同時點火，使得合併營收年增12%，推升第一季合併營收年增達11%，電商方面，儘管去年同期因疫情爆發，促使網購交易額上升，墊高基期，今年三月電子商務營收年成長仍達19%。

俞若奚表示，5G方面，中高階5G手機、5G好速成双、5G mo幣多等產品熱銷帶動下，用戶升轉5G動能持續，累積5G用戶正式突破60萬，帶動行動服務營收、銷貨收入同步年增。

受惠於兩大成長引擎推動下，台灣大表示，合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）年增亦於本月轉正，為15 個月來首次，整體營運呈現穩步回溫趨勢。