蔚華科攜手衡陞科技 奈米探針搶攻中國市場

半導體測試解決方案專業品牌蔚華科（3055）今日宣布結盟世界級領先的奈米級金屬探針製造商衡陞科技（MesoScope Technology ）擔任其奈米探針產品中國獨家代理商。蔚華科深耕中國半導體製程與品質檢測領域多年，透過本次合作關係建立，將既有半導體製程故障分析量測解決方案更臻完善。

衡陞科技自2006年在台成立以來即專精研究奈米級量測，有感於半導體產發展迅速推進，晶片設計及製造複雜度持續攀升，當製程精進至65奈米以下時，將會對量測與分析的要求更加嚴苛，因此2008年起積極投入奈米探針研發與製造。

有別於傳統探針，衡陞科技旗下奈米級金屬探針不僅具備尺寸優勢，高清潔度及高一致性的特點更可滿足晶片設計及晶圓廠的失效分析需求，大幅提升晶片生產的良率及可靠性。

近年，中國加速半導體晶片的自主研發，帶動失效及故障分析需求大幅成長，蔚華科技於兩岸半導體市場累積超過30年的經驗，高可靠的製程與品質保證解決方案及高彈性的客戶服務品質深受客戶肯定，豐富的產業資源及客戶關係將成為衡陞科技進軍中國失效及故障分析領域最有力的橋樑，共同搶攻中國半導體市場迅速成長的檢測商機。

蔚華科表示，衡陞科技為全球首屈一指的頂尖奈米探針品牌，新產品線的導入不僅強化蔚華製程品質保證解決方案的完整性，更可滿足客戶對於各種晶片嚴苛的檢測需求。

蔚華的業務及工程團隊經營中國市場多年，理解客戶需求，與眾多半導體大廠建立長期良好的客戶關係，藉由蔚華強而有力的推廣實力，必能迅速擴大衡陞科技的市佔率。蔚華科技與衡陞科技的結盟，不論在技術、品牌及市場需求上，都將發揮1+1大於2的最大效益，共同為客戶開創三贏局面。