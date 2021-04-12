華邦電啟動徵才逾500人 提供育兒津貼每月6000元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

華邦電今（12）日宣布，因應公司業務成長及數位轉型浪潮需求，啟動2021年徵才計畫，首開超過500名職缺，並擴大招募新竹、台中及高雄的製程/設備、整合、IC設計、產品暨測試工程及製程研發等領域人才，將於4月起展開一系列自辦徵才面談會及校園徵才活動

華邦電表示，公司提供員工優於法令的福利制度，給予具競爭力的薪資福利，連續五年入選證交所「臺灣高薪100指數成份股」企業。另外，華邦電子的具體友善職場政策曾獲得1111 人力銀行獲頒「百大幸福企業」，今年4月起加碼「育兒補助津貼」，同仁新生子女每月補助金額由5000元提高至6000元，補助至子女滿4歲，育兒津貼總金額最高由24萬元增至28.8萬元，是目前業界少數提供高額生育津貼的企業之一。

華邦電預計4月23日起陸續於台中及台南舉辦徵才面談會，並於5月與旗下子公司「新唐科技」聯合舉辦台清交成四大徵才巡迴博覽會暨現場面談，透過與學子近距離交流，分享市場趨勢和未來半導體產業的機會。此外，為吸引年輕人才加入，華邦電子近年不斷提升多元徵才管道豐富度如：建置招募網站、透過電子信箱註冊即可成為會員輕鬆填履歷、及專屬招募的數位社群平台(FB/ IG/ LinkedIn/ Youtube)。

華邦電專注於利基型記憶體，是全球第一大NOR Flash及第五大DRAM供應廠商，擁有DRAM和Flash自有製程技術和產品開發能力。公司更持續精進數位轉型以因應未來新產品研發及各式應用市場開拓的需求。

華邦電表示，公司位於南科高雄園區的高雄新廠，將打造成智慧生產的12吋晶圓廠，預計於2022年試營運，並視市場需求逐步擴增產能進而配置研發支援技術團隊，預計吸引多元化背景的專業人才加入團隊，期望在產業聚落效應下，為南科半導體重鎮創造更多就業機會及經濟產值，帶動積體電路產業上、中、下游和周邊相關產業蓬勃發展。

華邦電 徵才活動

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