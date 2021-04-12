華邦電啟動徵才 預計招募逾500人

華邦電（2344）今(12)日宣布，因應公司業務成長及數位轉型浪潮需求，啟動2021年徵才計畫，首開超過500名職缺，並擴大招募新竹、台中及高雄的製程/設備、整合、IC設計、產品暨測試工程及製程研發等領域人才，自4月起將展開一系列自辦徵才面談會及校園徵才活動。

華邦電表示，提供員工優於法令的福利制度，給予具競爭力的薪資福利，連續五年入選證交所「臺灣高薪100指數成份股」企業。另外，華邦電的具體友善職場政策曾獲得1111 人力銀行獲頒「百大幸福企業」，今年4月起加碼「育兒補助津貼」，同仁新生子女每月補助金額由5,000元提高至6,000元，補助至子女滿4歲，育兒津貼總金額最高由24萬元增至28.8萬元，是目前業界少數提供高額生育津貼的企業之一。

華邦電預計4月23日起陸續在台中及台南舉辦徵才面談會，5月與旗下子公司新唐科技（4919）聯合舉辦台清交成四大徵才巡迴博覽會暨現場面談，透過與學子近距離交流，分享市場趨勢和未來半導體產業的機會。此外，為吸引年輕人才加入，華邦電近年不斷提升多元徵才管道豐富度如：建置招募網站、透過電子信箱註冊即可成為會員輕鬆填履歷、及專屬招募的數位社群平台。

華邦電專注於利基型記憶體，是全球第一大NOR Flash及第五大DRAM供應廠商，擁有DRAM和Flash自有製程技術和產品開發能力。

華邦電表示，位於南科高雄園區的高雄新廠，將打造成智慧生產的十二吋晶圓廠，預計2022年試營運，並視市場需求逐步擴增產能進而配置研發支援技術團隊，預計吸引多元化背景的專業人才加入團隊，期望在產業聚落效應下，為南科半導體重鎮創造更多就業機會及經濟產值，帶動積體電路產業上、中、下游和周邊相關產業蓬勃發展。