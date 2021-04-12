光寶科技重金廣邀校園極客 共同拆解技術瓶頸

光寶科技（2301）宣布首屆光寶盃極客松競賽即日起展開徵件! 光寶科技積極佈局雲端運算與5G/AIoT、光電以及汽車電子、自駕車等主要產業趨勢，今年首度結合核心事業舉辦極客松競賽，以「電源設計」、「智慧路燈天線設計」、「AI電腦視覺檢測」等技術指定命題，提供超過260萬元的高額總獎金，針對國內大專院校以上師生，廣發解題英雄帖。

光寶科表示，首獎獎金高達40萬，每組均有金、銀、銅賞、潛力獎以及最佳指導教授獎，共計提供超過40項獎項。

光寶盃極客松前身為光寶創新獎，20年來成功以競賽推動全球華人對科技產品創新設計之重視及投入。自2021年起競賽方式調整為光寶盃極客松，即與光寶科技核心事業領域緊密結合，並以產品與技術挑戰作為指定命題的競賽，期望進一步促進產學合作、實現參賽作品應用於業界。

首屆光寶盃極客松鼓勵參賽團隊將學界研究成果，用以設計高效能的電動車電源、低功率的智慧路燈無線通訊，以及運用先進的AI技術導入智慧製造；同時邀請英飛凌與貿澤電子共同設立企業特別獎，獎勵在電源設計上表現優異的團隊。

光寶盃極客松參賽團隊限台灣在學學生(含研究生、博士生)、並需由現任大學院校老師擔任團隊指導老師。作品評選重點為商品化之可行性或指導教授創新技術、產品功能、研究成果之可應用性。報名截止日期為2021年9月2日中午十二時以前，初選預定於9月底進行，決選會議與頒獎典禮預定於11月上旬舉行。