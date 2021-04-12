快訊

新北八里爆槍響！角頭老大中2彈倒血泊 槍手投案

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今首次乾涸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多鏡頭規格戰 研調估今年手機鏡頭出貨量突破50億顆

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
近年智慧型手機拍攝功能已成為消費者選購手機的重點之一，品牌廠陸續推出多鏡頭產品。（路透）
近年智慧型手機拍攝功能已成為消費者選購手機的重點之一，品牌廠陸續推出多鏡頭產品。（路透）

根據TrendForce研究顯示，近年智慧型手機拍攝功能已成為消費者選購手機的重點之一，品牌廠陸續推出多鏡頭產品，希望提升消費者購買意願，並在已經飽和的市場中爭取更多市占，進一步大幅推升手機鏡頭的出貨量；在品牌廠的硬體規格戰下，鏡頭搭載數量持續增加，預估今年手機鏡頭出貨量可望達50.7億顆，年增11%。

TrendForce表示，去年智慧型手機市場雖然受到疫情衝擊，但在品牌廠的硬體規格戰下，鏡頭搭載數量持續增加，去年整體出貨年增3%，且預期成長動能將持續至今年。

TrendForce指出，品牌廠不僅增加手機鏡頭的搭載數量，也持續提升其鏡頭規格；從主鏡頭畫素來看，Android部分機型將搭載6,400萬畫素，滲透率將在今年突破20%，為主鏡頭中成長幅度最快的畫素規格；iOS則維持12MP主鏡頭，主要仍以整體成像品質為優先。

從CMOS圖像感測器來看，品牌廠如蘋果（Apple）、華為（Huawei）及小米（Xiaomi）也有望將CIS提升至1吋，提升暗光或夜景環境的拍攝成效；從超廣角鏡頭來看，預期今年蘋果iPhone 13 Pro、Pro Max將搭載VCM（Voice Coil Motor，音圈馬達），加強導入自動對焦功能；華為及OPPO也將憑藉Freeform Lens解決目前超廣角鏡頭邊緣畸變問題。

TrendForce強調，從潛望式鏡頭來看，因去年Android陣營大幅採用，出貨年增率高達429%。相對蘋果光學變焦僅2.5倍來說，潛望式的光學變焦倍率至少可達五倍以上，意即拍攝遠程位置時清晰度更佳。

不過，最積極採用的華為與榮耀，在目前預測今年兩者手機出貨量減少的情況下，潛望式鏡頭出貨表現也將受影響。TrendForce認為，需等到連續變焦的潛望式鏡頭成功量產，且手機廠商決定導入後，該產品才有望再次迎來大幅成長。

手機鏡頭 華為

延伸閱讀

大立光營運 法人看淡

大立光3月營收月增、年減 法人：短期不易有大表現

華為也開始針對一般PC提供顯示器產品 但不具備智慧應用功能

小米市占率全球第3 穩坐中國大陸手機龍頭寶座

相關新聞

重複下單藏玄機？高盛上修聯電目標價至70.8元

台積電（2330）15日舉行法說會，看準代工需求強勁，高盛證券繼日前上修台積電財測，12日出具報告進一步瞄準聯電（230...

外資上週買超173.9億元 買超友達10萬張

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場買超新台幣173.9億元，其中買超友達10.02萬張最多，賣超群創6.54萬張...

鴻海旗下三創、藍天 搶攻疫後兩岸IT通路、百貨新商機

鴻海（2317）集團旗下三創、藍天電腦（2362）近期積極搶攻疫情後消費商機，像是三創自營品牌「創Q Space」近期首...

世芯無量下跌 賣單高掛萬張

受到大客戶陸廠飛騰被美國列入實體清單的負面消息衝擊，ASIC設計服務廠商世芯（3661）今(12)日股價持續無量下跌，早...

多鏡頭規格戰 研調估今年手機鏡頭出貨量突破50億顆

根據TrendForce研究顯示，近年智慧型手機拍攝功能已成為消費者選購手機的重點之一，品牌廠陸續推出多鏡頭產品，希望提...

面板供不應求 友達彩晶漲停群創漲逾9%

受惠面板供不應求，價格上漲，面板雙虎友達收在漲停價新台幣27.05元，成交逾35萬張，群創收27元，大漲9.53%，成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。