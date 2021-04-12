多鏡頭規格戰 研調估今年手機鏡頭出貨量突破50億顆

根據TrendForce研究顯示，近年智慧型手機拍攝功能已成為消費者選購手機的重點之一，品牌廠陸續推出多鏡頭產品，希望提升消費者購買意願，並在已經飽和的市場中爭取更多市占，進一步大幅推升手機鏡頭的出貨量；在品牌廠的硬體規格戰下，鏡頭搭載數量持續增加，預估今年手機鏡頭出貨量可望達50.7億顆，年增11%。

TrendForce表示，去年智慧型手機市場雖然受到疫情衝擊，但在品牌廠的硬體規格戰下，鏡頭搭載數量持續增加，去年整體出貨年增3%，且預期成長動能將持續至今年。

TrendForce指出，品牌廠不僅增加手機鏡頭的搭載數量，也持續提升其鏡頭規格；從主鏡頭畫素來看，Android部分機型將搭載6,400萬畫素，滲透率將在今年突破20%，為主鏡頭中成長幅度最快的畫素規格；iOS則維持12MP主鏡頭，主要仍以整體成像品質為優先。

從CMOS圖像感測器來看，品牌廠如蘋果（Apple）、華為（Huawei）及小米（Xiaomi）也有望將CIS提升至1吋，提升暗光或夜景環境的拍攝成效；從超廣角鏡頭來看，預期今年蘋果iPhone 13 Pro、Pro Max將搭載VCM（Voice Coil Motor，音圈馬達），加強導入自動對焦功能；華為及OPPO也將憑藉Freeform Lens解決目前超廣角鏡頭邊緣畸變問題。

TrendForce強調，從潛望式鏡頭來看，因去年Android陣營大幅採用，出貨年增率高達429%。相對蘋果光學變焦僅2.5倍來說，潛望式的光學變焦倍率至少可達五倍以上，意即拍攝遠程位置時清晰度更佳。

不過，最積極採用的華為與榮耀，在目前預測今年兩者手機出貨量減少的情況下，潛望式鏡頭出貨表現也將受影響。TrendForce認為，需等到連續變焦的潛望式鏡頭成功量產，且手機廠商決定導入後，該產品才有望再次迎來大幅成長。