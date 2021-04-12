5G生態發展日益成熟 助攻射頻晶片業者營運攀高

伴隨5G生態圈逐漸發展，例如基地台布建愈趨完善、5G手機出貨量增加，創造規模經濟，加上5G射頻技術與製程更加成熟，可望緩解射頻前端(Radio Frequency Front End；RFFE)因元件多樣造成的成本壓力，進而有助降低5G產品售價，形成射頻市場擴張的正向循環。基此，2021年第1季兩大射頻晶片業者Skyworks及Qorvo來自手機、基地台、Wi-Fi 6、車載等需求動能仍強勁，因此對營運狀況皆抱持樂觀態度。

RFFE包含元件種類繁多，且元件技術多樣，對於射頻業者的設計及模組整合能力帶來嚴峻的挑戰。毫米波(mmWave)是堆高射頻成本的原因之一，以iPhone 12為例，具毫米波功能的RFFE成本達44.5美元，較僅支援sub-6GHz的三星(Samsung) S20 Ultra 5G高出34.8%。隨著5G手機出貨量攀升，形成規模經濟，RFFE成本可望下降，並帶動手機射頻市場逐年成長。

根據DIGITIMES Research分析師簡琮訓觀察，2020年全球兩大射頻晶片業者Skyworks及Qorvo營收表現未受COVID-19(新冠肺炎)影響，年成長均約達20%，主要來自5G手機及基地台、Wi-Fi 6相關網通元件及模組出貨增加。兩業者展望2021年第1季營收皆樂觀，預估皆可突破10億美元。獲利能力方面，Skyworks毛利率、營業利益率較Qorvo略佳。研發支出方面，近5季兩公司皆超過１億美元，以維持市場競爭力。