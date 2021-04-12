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鴻海旗下三創、藍天 搶攻疫後兩岸IT通路、百貨新商機

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
藍天電腦董事長許崑泰。 圖／藍天提供
藍天電腦董事長許崑泰。 圖／藍天提供

鴻海（2317）集團旗下三創、藍天電腦（2362）近期積極搶攻疫情後消費商機，像是三創自營品牌「創Q Space」近期首度跨足信義區，進駐ATT4Fun信義店。藍天電腦旗下中國大型百貨群光廣場也在活動檔期推動下，今年首季營運可望超越疫情前、也就是2019年第1季的表現。

三創生活今年正式邁入6周年慶，三創自營品牌「創Q Space」近期將首度跨足信義區，進駐ATT4Fun信義店。「創Q Space」嚴選數千款行動生活、電腦周邊、設計小物、文創商品等，大受年輕人喜愛。

值得注意的是，雖然去年台北市觀光、百貨事業營運受疫情干擾，三創生活總經理賴寶月日前表示，三創生活結合高端百貨的體驗與娛樂空間，去年上半年雖有疫情影響，但是下半年起業績搶搶滾、消費大爆發。這次首度跨入信義區，無畏疫情影響大舉擴產新店，積極搶占市場先機。

此外，藍天電腦表示，經營中國大陸IT商場品牌的百腦匯，2020年為與商家共體時艱，降租節流與商家共渡災期，儘管如此，百腦匯一共18家店仍可達平均95%的出租率，帶動全年營收僅較前一年同期掉一成。百腦匯去年第4季單季營收8.74億元新台幣，季增17%、年增7%，營業利益為上一季的1.5倍，也為前一年同期的1.7倍。

至於中國大型百貨商場群光廣場百貨，去年第4季適逢十一長假、雙11及聖誕節等重要購物檔期，營運表現再度攀升，單季營收達18.17億元人民幣（約新台幣78.83億元），季增56%，單季稅後淨利0.84億元人民幣（約新台幣3.6億元），季增14%、年增6%。

據悉，今年累計前2月群光廣場百貨營收及稅後淨利皆較去年同期翻倍，且3月份在女神節及春季化妝品節加持下，預期今年首季表現可望超越疫情前、也就是2019年第1季的表現。該公司表示，隨著後疫情時代群光廣場百貨各店人流逐漸回籠，持續引進知名國際品牌及豐富的購物檔期，全年獲利可望進一步上揚。

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