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重複下單藏玄機？高盛上修聯電目標價至70.8元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
聯電。記者潘俊宏／攝影
聯電。記者潘俊宏／攝影

台積電（2330）15日舉行法說會，看準代工需求強勁，高盛證券繼日前上修台積電財測，12日出具報告進一步瞄準聯電（2303），指出台積電喊出28奈米重複下單，隱含市場需求強勁，在需求推升下，聯電將「季季有題材」，包括第1季獲利優於市場預期，第2季營收持續成長8%，第3季毛利率挑戰逾30%，將改寫十年來最佳的毛利率；為此將聯電目標價從53元提高到70.8元。

目前市場對聯電最高的股價預測，仍是Aletheia資本喊75元，高盛的70.8元排第二，同時是主要外資中首家把聯電目標價喊到「七」字頭的券商。

高盛表示，從台積電日前提到28奈米重複下單，顯示市場對成熟製程的需求持續強勁，將推升聯電首季毛利率、營益率提升到26.3%、14.8%，每股純益（EPS）上探0.52元。

與此同時，受惠8吋和12吋報價不斷改善，高盛推估，聯電兩大產品線的平均價格（ASP）將在第2季成長5%，使本季總營收較首季大幅成長8%，毛利率走高到29.9%。第3季產能供不應求預估仍無法緩解，聯電毛利率還會提高到31.4%，為2010年來近十年首度衝破30%。

高盛表示，更長線來看，28奈米產能到2022年仍可能不足，屆時高漲的報價可望再推升聯電收入。其對聯電今、明年每股純益（EPS）上修為2.9元、3.73元，2023年則預估4.06元。

聯電 台積電 高盛

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