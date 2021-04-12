台積電首季營收創新高 外資連五買先卡位法說行情？

台積電（2330）本周將召開法說會，法人關注首季財報、第2季展望、股利政策、資本支出等議題，3月營收及第1季營收雙雙創下歷史新高，法人看好首季EPS有機會超過半個股本，外資轉為買超已連五買，是否推升法說會行情引來關注；今(12)日股價開高震盪後翻黑。

台積電3月合併營收1,291.27億元，月增21.2%，年增13.7%，累計今年前3月合併營收3,624.1億元，年增16.7%，3月及首季營收都創下新高，法人預估，受惠於高階先進製程的挹注，加上匯率相對穩定，單季每股純益有機會挑戰新高。

台積電法說會將在本周四登場，另外，台積電將受邀參加美國時間12日白宮召開的「半導體與供應鏈彈性執行長峰會」視訊會議，都吸引法人高度注意。

台積電上周完成填息，外資上周五買超6,599張，連五買，合計買超48,469張，外資是否提前卡位台積電法說會行情，也是市場關注焦點；台積電今日以612元開出，上漲2元，一度拉升至613元，但早盤翻黑，一度下滑至608元，盤中跌幅0.16%。