網通廠 發動最大幅漲價

台灣三大網通品牌友訊、合勤、宏正受惠疫情帶來的網通市場換機潮，訂單滿手，客戶甚至傳出提前下一年後的訂單。考量近期關鍵零組件與運費雙漲導致成本上揚，在產品供不應求下，三大網通品牌近期宣布漲價，最高漲幅上看15%，是網通業發展30年多來最大漲幅。

友訊表示，近期關鍵晶片缺貨漲價、運費成本上漲是事實，市場密切關注價格議題，有人開槍就會跟。目前友訊總公司確實進行價格調整，最終會由海外分公司（OBU）關注市場價格與競爭狀況，決定調幅。

合勤是合勤控股旗下公司，該公司因應關鍵晶片缺貨等狀況，先前已請客戶必須提早一年下單。合勤控執行長楊國榮坦言，現階段供應鏈嚴峻的狀況，是歷來首見。

合勤控旗下包含合勤科技負責電信品牌，兆勤主攻SMB及消費通路品牌，盟創專注代工製造。楊國榮透露，供應鏈漲價幅度約10%左右，合勤控旗下三家公司已經開始和客戶洽談漲價。

其中，兆勤評估有六成產品可望漲價，合勤約四成產品調升，盟創代工業務雖然不容易漲價，但和客戶溝通後，第2季約有兩成產品線可望漲價，長期希望提升到四成，整體漲價幅度約10%至15%。

宏正也指出，近期全球原物量及運費上漲，該公司第2季調漲產品價格，漲幅約5%至10%。

業界人士表示，網通產業發展30多年來，除了2018年因為被動元件積層陶瓷電容（MLCC）價格漲了數倍，品牌廠當時針對新訂單及追量的訂單漲價約5%之外，其餘每年報價幾乎都是「只跌不漲」，此次友訊等三大品牌漲價幅度上看15%，是歷來最大漲價潮。