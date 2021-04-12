搶料... 網通總座最重要行程

關鍵零組件缺貨已經成為科技業大問題，各大網通廠總座現在最重要的行程，也從以前的「跑客戶」，變成「拜訪供應商」，就為了確保零組件供貨順暢。

業者私下透露，今年零組件缺貨問題和往常不同，過去可能是個別零組件缺貨，現在卻是什麼料都缺，有的料多，有的料少的「長短料」狀況也常見，常常有了A、C、D、E，獨缺B也無法出貨，讓人一個頭兩個大。

各大網通廠近期滿手訂單，但卻出不了貨，為了能夠爭取到更多關鍵零組件，台灣主要網通廠總經理們都親自出馬，「拜訪供應商」成為近期網通廠高層最重要的行程。

業者坦言，現在缺料不僅是單一產業的問題，各個產業之間也要彼此搶料，因此關鍵零組件交期都延長，甚至超過一年，現在能做的就是衝刺追料。