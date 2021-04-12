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台積5奈米大軍 集結南科

經濟日報 / 記者尹慧中╱台北報導

台積電衝刺先進製程，因應5奈米增強版今年內量產，近期南科再次集結生產與研發大軍，相關人力調度每批約百人，並順勢培訓即將派駐美國新廠的菁英。

台積電規劃，5奈米增強版將在今年內開始量產，加上4奈米與3奈米同步風險試產，相關製程生產與設備人力需求同步提升。由於公司看重先進新製程，自願或調度前往南科的人員擔綱重任，外傳考績傾向從優處理。

同時，據了解，近期南科人力調度除了5奈米增強版研發與生產菁英之外，因應美國亞利桑納州F21廠區量產人力需求，前往美國新廠任職的員工也需在南科18廠培訓18個月，另有不少菁英有意參加美國新廠派駐專案，也會分批調度前往南科受訓。

台積電積極布局美國市場，除了既有華盛頓州卡馬斯市生產基地，亞利桑納州新廠前置人員培訓與招募期相當長。由於美國新廠提供台灣員工前往美國派駐機會，吸引不少員工報名，北中南座談會的現場皆爆滿，反映員工關注程度。

台積電持續布局先進製程之際，也吸引協力廠商在南科招募新血，帶動材料化工、機械等背景的人才需求大增。台積電今年結構調薪20%生效後，各大外商也加碼開出優渥待遇，其中，科林研發外傳更開出新鮮人月薪80K，希望吸引年輕人加入。

台積電 奈米

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