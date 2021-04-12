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散熱模組需求提高 四大廠啟動熱板擴產

經濟日報 / 記者陳昱翔╱台北報導

智慧手機功能日益強大，需要運算能力更強大的各類元件，產生的熱能也遠比功能手機時代高數倍，對散熱模組的質與量的需求同步大開，尤以熱板最受矚目，雙鴻、尼得科超眾、奇鋐、泰碩等四大台灣散熱模組廠均積極擴增熱板產能，迎接龐大商機。

目前國內主要散熱模組廠均已啟動熱板擴產計畫。其中，雙鴻月產能為600萬片，預計今年上半年擴增到800萬片，規模居本土同業之冠；奇鋐、泰碩月產能約達到200萬片，尼得科超眾月產能粗估約100萬至200萬片，未來視客戶需求擴充產能。

若以總產能來看，台廠今年的熱板總產能在產能全開的情況下，將可達到每月1,400萬片以上，遠遠高於外商競爭對手，因此在產能以及技術優勢下，幾乎所有品牌廠若要導入熱板，都會優先找上台廠。

業界人士指出，台灣散熱產業發展較早，加上人才濟濟，因此產能以及市占率堪稱全球第一，近年來雖然傳統熱管遭陸系競爭對手急起直追，但在薄型熱管以及熱板方面仍持續領先。

台灣散熱模組業者因應熱板需求興起，近年積極擴增資本支出。

其中，雙鴻今年資本支出雖然僅2億至3億元，但去年度資本支出為10億元，已提前將熱板所需的資本支出先行投入；尼得科超眾前年資本支出為3億元，未來七年內的資本支出總和估計達53億元，平均每年約落在8億元，大多用於擴建廠房以及建置熱板產線。

雙鴻 超眾 智慧手機

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