新iPhone散熱商機 台廠吃得到

蘋果有意將下一代iPhone螢幕刷新頻率由目前的60Hz翻倍提升至120Hz以上，提供果粉更流暢的視覺體驗，並為進軍電競相關應用暖身。隨著iPhone螢幕刷新頻率大幅拉高，對散熱需求大增，現有方案恐不敷使用，雙鴻、尼得科超眾等台廠有望藉由散熱效果更好的熱板技術，取代日商，躋身iPhone供應鏈。

業界人士指出，目前iPhone全系列機種均採石墨片散熱解決方案，主要供應商為松下、Kaneka這兩家日商。

不過，蘋果強化新顯示器技術態勢積極，伴隨而來的是對散熱需求大進化，使得石磨片散熱技術面臨挑戰，雙鴻、尼得科超眾等台廠主導散熱效果更好的熱板技術，並陸續開始送樣熱板給蘋果進行測試，蓄勢取代日商。

根據美國專利商標局最新公布的蘋果iPhone螢幕新專利，未來iPhone螢幕刷新頻率將大幅提升，從目前的60Hz，大舉提升到120Hz、180Hz或240Hz。iPhone螢幕刷新頻率大幅拉高，中央處理器等元件運算負擔將擴大，並產生更大的熱能，伴隨而來的就是散熱需求大幅提升。

業界人士分析，iPhone 12 Pro的螢幕更新率為60Hz，以目前市場上高階智慧手機普遍更新率都落在120Hz、180Hz來說，iPhone的螢幕更新率算是相當落後的規格，而高螢幕更新率主要是能讓畫面更加流暢，對許多電競遊戲而言非常重要，能大幅提升用戶體驗。

隨著iPhone螢幕新專利曝光，加上目前市場上許多非蘋手機都已上調螢幕更新率至120Hz以上，預料蘋果今年新一代iPhone 13極可能跟進，並採用散熱效果更好的熱板的可能性大增，打破現階段iPhone散熱供應由日商寡占的局面，讓台系散熱廠首度取得iPhone訂單。

針對iPhone散熱解決方案，雙鴻董事長林育申曾指出，石墨片的物理散熱能力有限，而熱板散熱能力較佳是事實，因此公司未來仍會持續向大客戶送樣，同時也對熱板前景深具信心。

業界指出，目前iPhone主要面板供應商為南韓三星、樂金顯示器，近期新增陸廠京東方，台廠在蘋果顯示器供應鏈中，仍處於鴨子划水的階段，不光是散熱模組，包括近年來崛起的Mini LED以及屏下指紋辨識也都是如此。隨著蘋果技術更迭，未來台廠很有機會翻轉供應鏈，躍居主要供應商。

閱讀祕書／熱板

熱板（Vapor Chamber，VC），又稱為均溫板、超導熱板，其功能及工作原理與熱管一致，但相較於熱管傳導模式屬於一維，熱板則具有二維特性，因此可達到快速均溫的特性，從而具有快速熱傳導及熱擴散的功能。

熱板透過其二維的物理特性，具有快速散熱的優勢，但相較於熱管，製造成本較高，而且製程難度也高，因此現階段大多是高階智慧手機或電競筆電採用。（陳昱翔）