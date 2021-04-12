快訊

今白天高溫破30度晴暖東偶雨 將有4月颱無助旱象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網通漲勢超越NB 市場驚嘆

經濟日報 / 記者黃晶琳╱台北報導

網通品牌啟動歷來最大漲價潮，是繼筆電漲價後，又一電子終端產品調升價格。值得注意的是，筆電業先前宣布調升價格約5%至10%，網通品牌此次漲幅上看15%，漲勢更甚於筆電，堪稱在這波電子元件大缺料、運價勁揚下，「漲最兇」的電子終端產品，市場驚嘆。

這次漲價的三家網通品牌廠，都在業界有重量級地位，其中，友訊是台灣網通業龍頭，以「D-Link」品牌行銷全球，產品線涵蓋家庭與企業應用，並在全世界有120個銷售據點，行銷全球超過50個國家與地區。

合勤是合勤控旗下企業，以「ZyXEL」品牌行銷全球70多個國家，供應各類網通產品。

宏正以「ATEN」品牌行銷全球，主要產品包含資訊與專業影音設備連接解決方案，總部位於台灣，並於大陸、日、韓、比利時、美、英、俄、澳洲、土耳其等地設有子公司或辦事處。

業者指出，三個月前以為供應鏈缺貨問題大約第2季可以舒緩，但目前看來將是長期抗戰，搶零組件將決定今年業績表現，尤其如何在「萬物皆漲」的大環境下，迅速進行價格調整，更是決定毛利率與獲利的關鍵，因此「該漲還是得漲」。

網通 筆電 漲價

延伸閱讀

72小時快閃搶購！台北花園自助餐「4人同行1人免費」

行銷最錢線／品牌行銷 瞄準大腦蛋黃區

鮭魚後換蚵仔 鹿港業者推「蚵男蚵女」免費蓋飯吃起來

友訊獨董反對現金減資 公司：尊重待股東會表決

相關新聞

美出口新管制 台積沒在怕

台積電因應美國最新出口管制實體清單變化，內部第一時間啟動盤點機制，全面停接有疑慮的客戶訂單。供應鏈透露，台積電相關產能騰...

網通廠 發動最大幅漲價

台灣三大網通品牌友訊、合勤、宏正受惠疫情帶來的網通市場換機潮，訂單滿手，客戶甚至傳出提前下一年後的訂單。考量近期關鍵零組...

散熱模組需求提高 四大廠啟動熱板擴產

智慧手機功能日益強大，需要運算能力更強大的各類元件，產生的熱能也遠比功能手機時代高數倍，對散熱模組的質與量的需求同步大開...

台積5奈米大軍 集結南科

台積電衝刺先進製程，因應5奈米增強版今年內量產，近期南科再次集結生產與研發大軍，相關人力調度每批約百人，並順勢培訓即將派...

新iPhone散熱商機 台廠吃得到

蘋果有意將下一代iPhone螢幕刷新頻率由目前的60Hz翻倍提升至120Hz以上，提供果粉更流暢的視覺體驗，並為進軍電競...

網通漲勢超越NB 市場驚嘆

網通品牌啟動歷來最大漲價潮，是繼筆電漲價後，又一電子終端產品調升價格。值得注意的是，筆電業先前宣布調升價格約5%至10%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。