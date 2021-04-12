網通漲勢超越NB 市場驚嘆

網通品牌啟動歷來最大漲價潮，是繼筆電漲價後，又一電子終端產品調升價格。值得注意的是，筆電業先前宣布調升價格約5%至10%，網通品牌此次漲幅上看15%，漲勢更甚於筆電，堪稱在這波電子元件大缺料、運價勁揚下，「漲最兇」的電子終端產品，市場驚嘆。

這次漲價的三家網通品牌廠，都在業界有重量級地位，其中，友訊是台灣網通業龍頭，以「D-Link」品牌行銷全球，產品線涵蓋家庭與企業應用，並在全世界有120個銷售據點，行銷全球超過50個國家與地區。

合勤是合勤控旗下企業，以「ZyXEL」品牌行銷全球70多個國家，供應各類網通產品。

宏正以「ATEN」品牌行銷全球，主要產品包含資訊與專業影音設備連接解決方案，總部位於台灣，並於大陸、日、韓、比利時、美、英、俄、澳洲、土耳其等地設有子公司或辦事處。

業者指出，三個月前以為供應鏈缺貨問題大約第2季可以舒緩，但目前看來將是長期抗戰，搶零組件將決定今年業績表現，尤其如何在「萬物皆漲」的大環境下，迅速進行價格調整，更是決定毛利率與獲利的關鍵，因此「該漲還是得漲」。