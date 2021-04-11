科技廠攜醫界 拚智慧醫療

科技大廠為了發展智慧醫療，相繼與國內醫院合作。友達、凌華日前與台大醫院共同宣布，三方攜手合作在台大醫院導入防疫公衛電腦，一旦成熟可全面啟動智慧醫療數位轉型。仁寶日前也傳出有意投資10億元標下瑞芳醫院BOT案，未來有機會結合其智慧醫療產品揮軍國際市場。

友達、凌華與台大醫院的合作，主要是在台大醫院導入防疫公衛電腦，數量雖不多，但透過醫護人員操作使用，可協助蒐集終端使用者意見，有助爭取海內外其他醫療體系市場商機。

友達近年來拓展醫療領域布局，透過旗下達擎與凌華合作，打造公衛電腦外，友達在3D裸視、老人照護也分別與承鋆科技、國衛院合作，希望透過智慧顯示方案，對全球醫療做出貢獻。

另外，新北市東北角因為醫療資源不足，唯一大型醫院瑞芳礦工醫院因過於老舊，預計2025年拆除，新北市政府要新建瑞芳醫院， 預計投資約10億元，採BOT方式招商，目前已與仁寶集團洽談合作，預計4月中議約。

仁寶近年來在醫療事業布局相當積極，至今轉投資10多家生醫相關公司，投資金額近30億元，包括神寶醫資、瑞寶生醫、勤立生技與安勤等。

產品包括細胞治療、電子病歷、手持式無線超音波、血糖機、智慧地墊、遠距醫療與雲端平台等，範圍廣泛。

這些生醫產品能否進入市場，除必須通過醫療法規，透過醫院測試也相當關鍵，外界預期仁寶一旦取得瑞芳醫院BOT資格，有機會利用這家醫院扮演仁寶生醫產品的驗證場域。