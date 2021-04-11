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白宮半導體峰會 台積受邀

經濟日報 / 國際中心、記者李珣瑛／綜合報導
白宮預定12日召開半導體峰會，台積電證實也在受邀之列。（本報系資料庫）
白宮預定12日召開半導體峰會，台積電證實也在受邀之列。（本報系資料庫）

白宮預定12日召開半導體峰會，將邀集全球19家相關企業高層，討論如何強化半導體供應鏈、解決晶片荒問題。路透報導，所有企業都已同意派高階主管與會，台積電10日上午證實也在受邀之列，至於由哪一位高層主管代表則暫未透露。

白宮9日宣布，將於美東時間12日下午舉行「半導體與供應鏈韌性執行長峰會」，會議將由白宮國安顧問蘇利文、白宮經濟顧問狄斯與商務部長雷蒙多共同主持。

華爾街日報（WSJ）報導指出，蘇利文與會，顯示半導體在戰略上的重要性，以及對美國在半導體產業地位式微的疑慮。

蘇利文在聲明中表示，晶片荒反映出國家安全其實相當脆弱，同時也是「拜登政府在經濟及國安方面的優先事項」。

根據白宮提供的名單，預定與會的企業除台積電外，還包括三星、恩智浦（NXP）、英特爾、美光、格芯、SkyWater Technology等半導體業者，以及美國三大車廠通用、福特和Stellantis，外加卡車製造商帕卡（PACCAR）、汽車零組件供應商Piston、和柴油引擎開發商康明斯（Cummins），軟、硬體製造代表戴爾、惠普與字母公司（Alphabet）也都來了，電信業以AT&T為代表，連醫療器材公司美敦力（Medtronic）和軍用品與雷達製造商諾格（Northrop Grumman）也在受邀之列。

不只美國，如今歐洲方面也意識到了晶片問題的嚴重性，中央社報導，義大利「頁報」（Il Foglio）8日以全版刊登「我們全是半導體乞丐」的深度報導，其中多次強調台灣在全球半導體的領導地位，尤其台積電所掌握的微晶片生產技術，使其具有獨占全球半導體市場的優勢。

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